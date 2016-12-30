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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Yılmaz: "Samsun sporda uluslararası tanınırlığa ulaşacak"

30 Aralık 2016 Cuma, 16:45
Yılmaz: "Samsun sporda uluslararası tanınırlığa ulaşacak"
Yılmaz: "Samsun sporda uluslararası tanınırlığa ulaşacak"
- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:
- "Dünya İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Büyükşehir Belediyesi olarak biz de canla başla hazırlanıyoruz"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un sporda uluslararası tanınırlığa ulaşacağını söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Dünya İşitme Engelliler Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak tesisleri inceledi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın programları kapsamında Samsun'da bulunan spor salonları, yüzme havuzları ve diğer tesislerde gezilerek eksiklikler en kısa sürede giderilmek üzere not edildi. Samsun'un hızlı bir şekilde olimpiyatlara hazırlandığını hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, spor kenti olma yolunda bakan Akif Çağatay Kılıç döneminde büyük adımlar atıldığını belirterek, "Deaflympics Oyunları için sadece belediyemiz ve bakanlığımız değil tüm kurumlar büyük çaba harcıyor. Karayolları havaalanından şehir merkezine ulaşımı kolaylaştırmak için seviyeli kavşaklar ve viyadükler yapıyor. Bakanlığımızın yaptığı spor salonları çok hızlı ilerliyor. Bu çalışmaların tamamlanması için olimpiyatların öncesinde hedefleniyor. Şehrin bütününü ilgilendiren Dünya İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Büyükşehir Belediyesi olarak biz de canla başla hazırlanıyoruz. Samsun'umuzun marka değerini arttıracak bir etkinliğe ev sahibi olmak bizleri oldukça mutlu ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek sporcuları konforlu bir şehirde ağırlamak ve yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için her türlü önlemimizi aldık. Samsun sporda da uluslararası tanınırlığa ulaşacak. Tüm çabalarımız geleceğe güzel bir Samsun bırakmak için" dedi.
Bakan Kılıç'a incelemeler sırasında Samsun Valisi İbrahim Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve bakanlık görevlileri eşlik etti.
(SAM-SLH-Y)

30.12.2016 16:48:40 TSI
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