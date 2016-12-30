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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İzmit'teki su baskını çocukların eğlencesi oldu

30 Aralık 2016 Cuma, 16:49
İzmit'teki su baskını çocukların eğlencesi oldu
- Caddeleri kaplayan suda şişme botla gezdiler

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aşırı yağışlar sonrası caddeleri kaplayan sular, çocukların eğlence alanı haline geldi.
İzmit Sanayi ve Körfez mahalleleri, aşırı yağışlar sonrasında su altında kalmıştı. Belediye ve itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde başlayan su tahliyesi işlemlerinin devam ettiği su dolu sokaklar, çocukların eğlence alanı haline geldi. Evden çıkmakta zorluk çeken iki çocuk, bir şişme bot ile sokağa çıkarak yağmur sularının içinde gezinti yaptı. Sokakları botla gezen çocuklar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sel sularında gezinmeye devam ettiler.
(GY-Y)

30.12.2016 16:51:04 TSI
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