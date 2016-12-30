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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa Belediyesi'nin kar ve buzlanma mücadelesi devam ediyor

30 Aralık 2016 Cuma, 16:54
Süleymanpaşa Belediyesi'nin kar ve buzlanma mücadelesi devam ediyor
Süleymanpaşa Belediyesi'nin kar ve buzlanma mücadelesi devam ediyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma yaşanan yollarda tuzlama ve solisyon döküm çalışmasına başladı.
Dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı merkeze uzak mahallerde başlayan çalışmalarda olumsuz hava şartları nedeniyle buzlanma yaşanan yollar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile temizlendi.
Çalışmalar yüksek kesimlerde yoğunlaştı
Bugün de özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde yaşanan buzlanma bilgisinin ulaşmasının ardından harekete geçen ekipler gün boyunca mahalledeki yollarda tuzlama ve solisyon dökümü çalışması gerçekleştirdi.
3 vardiya 67 personel 24 saat müdahaleye hazır
Personel görev dağılımında yeniden yapılanmaya giden Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 3 vardiya halinde 67 personeliyle 24 saat hava şartları nedeniyle yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için hazır bekliyor.
Kar küreme/tuzlama araçları ve makine parkı ile olumsuzlukların önüne geçilecek
2 kar küreme ve tuzlama aracını hizmet filosunda barındıran Süleymanpaşa Belediyesi, olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı da 5 kepçe, 2 greyder, 1 loder, 1 kato, 1 adet 30 tonluk kato ve 2 buz solisyon kamyonu da kar ve buzlanmaya karşı hazır bekleterek olası olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.
Acil durumlar için çağrı merkezi görevinin başında
Öte yandan vatandaşlardan buzlanma yaşanan ya da kar nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yollar için 0850 450 59 59 nolu Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ne ulaşılması gerektiğinin altı çizildi.
(HLD-MEF-Y)

30.12.2016 16:58:11 TSI
NNNN

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