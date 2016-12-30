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Erzurum'da 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi'



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında 11 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar düzenlenen törenle verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törene Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Halk Bankası Bölge Koordinatörü Mücait Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı Şermin Zil, , Erzurum Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül ve şehit yakınları ile şehit çocukları katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde hayata geçirilen projeyle, şehit çocuklarının yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şehitlik kavramının önemine değindi.

ŞEHİTLİK ÖNEMLİ BİR MERTEBE

İlbaş , şunları söyledi: '' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Halk Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında bugün şehitlerimizin çocuklarına diz üstü bilgisayarlarını takdim ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizinde yer aldığı bu programımızda çocuklarımızın eğitimlerine bir nebze olsun katkı sağlayabilirsek bundan da mutluluk duyacağız. Bu projeye dersek veren tüm kurumlara teşekkür ederim. Şehitlik ulvi bir mertebe, Bizim bir aile olduğumuz gerçeğini bir kez daha hatırlatarak, şehit yakınlarına sabırlar diliyorum. Çocuklarımızın başarısıyla ülkemizin geleceği inşa olacaktır'' ''

Konuşmaların ardından Terzi, Yıldırım, İlbaş, Zil ve Akgül şehit çocuklarına, bilgisayar dağıttı.

(ERZ-AT-Y)



30.12.2016 17:11:48 TSI

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