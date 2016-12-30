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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Eski Ordu-Samsun karayolunda heyelan

30 Aralık 2016 Cuma, 17:11
Eski Ordu-Samsun karayolunda heyelan
Eski Ordu-Samsun karayolunda heyelan

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski Ordu-Samsun karayolunda heyelan meydana geldi.
Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi sınırlarında meydana gelen heyelanda yolun büyük bir bölümü göçtü. Heyelan yüzünden yol trafiğe kapandı.
Güzergahta bulunan Yalıköy Mahallesi ve Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'ne ulaşım Laleli Mahallesi eski servis yolundan kontrollü bir şekilde veriliyor. Karayolları ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yöre sakinleri, yolun biran önce onarılmasını yetkililerden talep ettiler.
(AA-SLH-Y)

30.12.2016 17:14:58 TSI
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