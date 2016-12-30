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Ataşehir'de Ocak ayı dolu dolu geçecek



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İSTANBUL (İHA) - Ataşehir Belediyesi, Ocak ayında düzenleyeceği birbirinden farklı kültür ve sanat etkinlikleriyle 7'den 70'e herkese keyifli anlar yaşatacak.

Ataşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri yeni yılda da tüm hızıyla devam ediyor. 2017'nin Ocak ayında düzenlenecek; Uluslararası Ataşehir Klasik Müzik Festivali, 6. Ataşehir Çocuk Tiyatroları Festivali, 5. Ataşehir Çocuk Kitapları Günleri, Mete Çubukçu ve Ayşe Kulin ile söyleşi, Mehmet Erdem ve Jehan Barbur konserleri Ataşehirlileri bekliyor.

İlk defa düzenlenecek olan "Uluslararası Ataşehir Klasik Müzik Festivali" ile sanatseverlere; dünya klasiklerinden yerele, modern müzikten çağdaş yapıtlara, unutamayacakları geniş bir program hazırlandı. Festival kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Macaristan ve Belçika'dan katılacak dünyaca ünlü müzisyenler Ataşehir'in ilk klasik müzik festivalinde sahne alacaklar.

Her sene olduğu gibi bu sömestr tatilinde de Ataşehirli çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir program hazırlayan Ataşehir Belediyesi, Ocak ayında "6. Ataşehir Çocuk Tiyatroları Festivali" ile "5. Ataşehir Çocuk Kitapları Günleri"ni düzenleyecek. Sömestr boyunca çocuklar; atölyeler, tiyatrolar ve sinemalar ile dopdolu bir tatil geçirecek.

Yeni yılın ilk ayında, son dönemin gözde müzisyenleri Mehmet Erdem ve Jehan Barbur Ataşehir'de konser verecek. 11 Ocak'ta ünlü sanatçı Mehmet Erdem 'Herkes Aynı Hayatta' ve 'Hiç Konuşmadan' albümlerinden sonra yayımlanan 3. stüdyo albümü "Hepsi Benim Yüzümden" ile Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) saat 20.30'da Ataşehirli müzikseverlerin karşısına çıkacak. 18 Ocak'ta da Jehan Barbur, eski ve yeni şarkılarını seslendireceği konserle MSKM'de yine saat 20.30'da Ataşehirlilerle buluşacak.

Yetişkin tiyatroları kapsamında 4 Ocak'ta Tiyatrokare tarafından "Fosforlu'nun Hikayesi" isimli oyun sahnelenecek. Eski İstanbul'un Galata semtinde yaşanan buruk bir aşk öyküsünün anlatıldığı oyun MSKM'de saat 20.30'da başlayacak. 25 Ocak Çarşamba günü Tiyatro Dünyası Oyuncuları tarafından sahnelenecek "Hangisi Karısı?" isimli oyun, Londra'da taksi şoförlüğü yapan John'un hiç şüphe çekmeden iki evliliğini de devam ettirmesi esnasında başına gelen olayları anlatıyor.



Salı söyleşileri ve Pazar sohbetleri devam ediyor

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazeteci Mete Çubukçu ile "Kriz Bölgelerinde Gazetecilik" üzerine yapılacak söyleşide, özellikle Orta Doğu ve diğer kriz bölgelerindeki zorluklar, çalışma biçimleri, neler ve nasıl yapılması gerektiği üzerine konuşulacak.

17 Ocak'ta ise Doğu Yücel, Müjde Uzman ve Birol Namoğlu ile "Sanatın İyileştirici Gücü" konusu üzerine okumanın, filmlerin ve müziğin evrensel dili ile hayata etkileri tartışılacak.

08 Ocak'ta düzenlenecek pazar sohbetleri bölümünde, Ayşe Kulin ve Barbaros Altuğ ile Ayşe Kulin'in romanlarındaki kadın karakterler üzerine sohbet edilecek.

15 Ocak'ta ise Örsan K. Öymen ile "Felsefe Nedir? Ne Değildir?" konusu üzerine bir pazar sohbeti gerçekleştirilecek.



Çocuklar için tiyatro ve sinema

Çocuk tiyatrosu etkinlikleri kapsamında; Mavi Kumpanya tarafından "Ali, Veli, Maria" ve "Süper Mario", İstanbul Çocuk Sanat tarafından "Küçük Pandalar", Mavi Uçurtma Komedi Tiyatrosu tarafından "Hayvanlar ve Çocuklar" ile "Kaptan Amca ve Tayfası", Tiyatro Mavi tarafından da "Neşe Bahçesi" isimli oyunlar sahnelenecek.

Çocuklar için hazırlanan sinema gösteriminde ise; "Yugo ve Lala", "Cesur Tom ve Sihirli Ayna" ve "Fındık Hırsızları" isimli filmler iki seans halinde Ataşehirli çocuklarla buluşacak.

Düştepe Oyun Müzesi'nde çocuklar için düzenlenecek atölye çalışmalarında; Kaşif Müze Oyunu, Bez Bebek Atölyesi, Süper Kahraman Atölyesi ve Kukla Atölyesi Ataşehirli minikleri bekliyor.



Çocuk kitapları günleri

Bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ataşehir Çocuk Kitapları Günleri" 28 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yapılacak. 4 gün süresince, çocuklara yönelik yayınlar yapan 20'nin üzerinde yayınevi ile birlikte sevilen çocuk kitabı yazarları da Ataşehir'de buluşacak.



6'ncı Ataşehir Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı ara tatilinde Ataşehirli çocuklar için hazırlanan tiyatro, sinema ve atölye programına, öğrencilerin doya doya keyifli bir tatil geçirmeleri amacıyla ekstra seanslar eklendi.

Çocuk tiyatroları festivali'nde; Fabrika Sanat tarafından "Tatlı Rüyalar" ve "Karlar Kraliçesi", İstanbul Kumpanyası tarafından "Sevimli Kurbişler" ve "Kutup Macerası", İstanbul Çocuk Sanat tarafından "Hansel ve Gretel", Tiyatro Mavi tarafından "Sinbad Macera Adasında", BROM Entertainment tarafından "Arkadiş: Elif'in Dünyası", Sarıyer Sanat tarafından "Çizmeli Kedi" ve "Küçük Denizkızı", Tiyatro Mie tarafından "Sihirli Fasulyeler" ve "Parmak Çocuk", Berika Tiyatro tarafından "Oyunbazlar İstanbul'da", Tiyatro Pan tarafından da "Bilge Aşçı" isimli oyunlar Ataşehirli çocuklarla buluşacak.



Sömestr için ekstra program

Sömestr tatilinde çocuklar için hazırlanan birbirinden renkli atölyeler kapsamında; Süper Kahraman Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi, Çikolatalı Pop Cakes Yapım Atölyesi, Ebru Atölyesi, Uyduruk Masal Atölyesi, Bez Bebek Atölyesi, Müzede Hazine Macerası, Resimli Kurabiyeler Atölyesi, Ahşap Oyuncak Atölyesi ve Gölge Oyunu Atölyesi düzenlenecek.

Doreamon: Taş Devri Macerası, Cesur Tom ve Sihirli Ayna, Fındık Hırsızları, Robinson Crusoe, Ratchet ve Clank isimli animasyon filmleri de Sömestr tatilinde çocukları bekliyor.

(HB-ÖK-Y)



30.12.2016 17:17:55 TSI

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