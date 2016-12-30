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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Albayrak Süleymanpaşa Belediyesi'nin bilgilendirme toplantısına katıldı

30 Aralık 2016 Cuma, 17:15
Başkan Albayrak Süleymanpaşa Belediyesi'nin bilgilendirme toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet programı ve yatırımlarını içeren bilgilendirme toplantısına katıldı.
Yılmaz İçöz Sahnesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanısıra Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri hazır bulundu. Toplantıda Birim Müdürleri tarafından 2016 yılında yapılan projeler ve 2017 yılında yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.
Sunumları ilgiyle izleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 2016 çalışmaları için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a teşekkür etti ve aynı çalışma hızının 2017 yılında da devam etmesini istedi.
(HLD-MEF-Y)

30.12.2016 17:19:20 TSI
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