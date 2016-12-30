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Rus turistin kaybolun cüzdanı zabıta tarafından bulundu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesi'nde Rus turistin kaybettiği cüzdan zabıta ekipleri tarafından bulunarak teslim edildi.

Alanya'ya tatile gelen Rus turist Pophep Rovnov Mury'in kaybettiği cüzdanı, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bulunarak kendisine teslim edildi.

İçerisinde yüklü miktarda para, pasaport ve kredi kartı bulunan cüzdan Cuma Pazarında denetim yapan zabıta ekipleri tarafından bulundu ve Rus turiste teslim edildi.

Cüzdanının bulunmasını büyük bir sevinçle karşılayan Mury, zabıta ekiplerine ve Alanya halkına teşekkür ederek, "Alanya'nın her zaman en güvenilir turizm şehri olduğunu biliyordum. Bu bir kez daha kanıtlanmış oldu "dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



30.12.2016 17:27:21 TSI

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