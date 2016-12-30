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Noel Baba döven Alperenler açıklama yaptı



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Alperen Ocağı üyesi bir grubun, yılbaşına tepki amaçlı Efe kıyafetleriyle Noel Baba dövmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aralarında Ahmet Hakan'ın da bulunduğu çok sayıda tanınmış gazetecinin eylemi köşelerinden eleştirmesine Alperen Ocakları yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.



Nazilli Belediye Meydanı'nda toplanan Alperen Ocakları üyesi bir grup genç, Efe kıyafetleriyle yılbaşı kutlamalarına tepki amaçlı Noel Baba dövmüştü. İlginç eyleme ilçede yaşayan vatandaşlar da büyük destek vermişti. Müslüman bir ülkede noel kutlanmayacağı açıklaması yapan Alperen Ocakları'nın bu eylemi kısa sürede ülke gündeminin ilk sıralarına oturdu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazetecinin bu eylemi köşelerinden eleştirmesine Alperen Ocakları yazılı açıklamayla tepki gösterdi.



Alperen Ocakları'ndan yapılan açıklama şöyle; "İki gün önce yapmış olduğumuz eylemin bazı art niyetli kimselerce yanlış yerlere çekildiğini görmekte olduğumuzdan bu açıklamayı yapma lüzumunu gördük. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sözde gazeteci Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı köşe yazısında bizim için "çakma Alperen" ifadesini kullanmış. Biz sözde bir avmyi basıp noel babanın başına silah dayamışız. Bir gazeteci sözüm ona ki hiç mi araştırmaz bir konuda yazı yazarken? Biz efe kıyafeti üzerimizde noel baba arıyoruz değil mi Ertuğrul Özkök? Bu şahıs akranlarınız El Bab'da çarpışırken siz ne yapıyorsunuz demiş. Biz teşkilat olarak Türkmen Dağı'nda, Halep't kaç şehit verdik, sen oradaki yaşananları gazetende haber yapmaya korkarken biz İlay-ı Kelimetullah yolunda kaç canımızı verdik haberin var mı? Neden zoruna gidiyor Müslüman memleketinde salyangoz sattırmayışımız? Bir diğeri ise Posta Gazetesi'nden Candaş Tolga Işık.. Manşete bizi koyup köşe yazısı kaleme almış. Demiş ki milli piyango haram değil mi neden protesto etmediniz? Tecavüz olaylarında neden sesiniz çıkmıyor? Be bedbah herif..! Gecenin ikisinde, üçünde buz gibi havada üst geçitleri afişlerimizle donatıp milli piyango haramdır yazılarını sen mi astın? Meydanlara dar ağacı kurup vatan hainlerine, tecavüzcülere idam istiyoruz adı altında yüz binlerce imzayı kim topladı? Biz..! Tabi sen ve senin ağa babaların haber değeri olarak görmediğinizden gündeme getirmediniz. Eyvallah.. Ama insan vebale girerken iki kez düşünür yazmadan önce bir bakar bu arkadaşlar neler yapmış bugüne dek diye. Biz noel kutlamalarına karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz Müslümanların noel kutlamasıdır. Buna karşı olurken, eylem yaparken de Hz.Peygamberimiz'in Hadis-i Şerif'ini dayanak aldık. Bizim sergilediğimiz mizansen bu iki ismin zoruna gitmiştir. Kim bilir belki de bir kuyruk acıları vardır. Alperen Ocakları olarak, biz "Emri bil maruf, nehy-i ani'l-münker" düsturunu şiar edinen bir topluluğuz. Doğruyu söylediğimiz için dokuz köyden kovulabiliriz. Ama o onuncu köy bizim başımızın tacıdır..! Yüz binlerce olumlu yorumla beraber bir kaç kendini bilmezin yanlış lanse etmesiyle gelen olumsuz yorumlardan edep dairesinde olanlara saygımız sonsuzdur. Onun haricinde bize karşı olan hazımsızlığın Alperenlerin bu milletin sigortası olmasını çekemeyenlerden kaynaklandığının farkında ve bilincindeyiz. Herkes bilsin ki bugüne kadar dik duruşumuzdan ve inandığımızı yapmaktan geri durmadığımız gibi bundan sonra da İlay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Alem'e dek kimse bizi durduramayacaktır. Kahpe devrin yiğit çocukları, yaşasın Alperen Ocakları"

(MB-Y)



30.12.2016 17:28:07 TSI

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