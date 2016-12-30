31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Noel Baba döven Alperenler açıklama yaptı

30 Aralık 2016 Cuma, 17:24
Noel Baba döven Alperenler açıklama yaptı

(Fotoğraflı)

Veysel Karahan
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Alperen Ocağı üyesi bir grubun, yılbaşına tepki amaçlı Efe kıyafetleriyle Noel Baba dövmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aralarında Ahmet Hakan'ın da bulunduğu çok sayıda tanınmış gazetecinin eylemi köşelerinden eleştirmesine Alperen Ocakları yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Nazilli Belediye Meydanı'nda toplanan Alperen Ocakları üyesi bir grup genç, Efe kıyafetleriyle yılbaşı kutlamalarına tepki amaçlı Noel Baba dövmüştü. İlginç eyleme ilçede yaşayan vatandaşlar da büyük destek vermişti. Müslüman bir ülkede noel kutlanmayacağı açıklaması yapan Alperen Ocakları'nın bu eylemi kısa sürede ülke gündeminin ilk sıralarına oturdu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazetecinin bu eylemi köşelerinden eleştirmesine Alperen Ocakları yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Alperen Ocakları'ndan yapılan açıklama şöyle; "İki gün önce yapmış olduğumuz eylemin bazı art niyetli kimselerce yanlış yerlere çekildiğini görmekte olduğumuzdan bu açıklamayı yapma lüzumunu gördük. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sözde gazeteci Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı köşe yazısında bizim için "çakma Alperen" ifadesini kullanmış. Biz sözde bir avmyi basıp noel babanın başına silah dayamışız. Bir gazeteci sözüm ona ki hiç mi araştırmaz bir konuda yazı yazarken? Biz efe kıyafeti üzerimizde noel baba arıyoruz değil mi Ertuğrul Özkök? Bu şahıs akranlarınız El Bab'da çarpışırken siz ne yapıyorsunuz demiş. Biz teşkilat olarak Türkmen Dağı'nda, Halep't kaç şehit verdik, sen oradaki yaşananları gazetende haber yapmaya korkarken biz İlay-ı Kelimetullah yolunda kaç canımızı verdik haberin var mı? Neden zoruna gidiyor Müslüman memleketinde salyangoz sattırmayışımız? Bir diğeri ise Posta Gazetesi'nden Candaş Tolga Işık.. Manşete bizi koyup köşe yazısı kaleme almış. Demiş ki milli piyango haram değil mi neden protesto etmediniz? Tecavüz olaylarında neden sesiniz çıkmıyor? Be bedbah herif..! Gecenin ikisinde, üçünde buz gibi havada üst geçitleri afişlerimizle donatıp milli piyango haramdır yazılarını sen mi astın? Meydanlara dar ağacı kurup vatan hainlerine, tecavüzcülere idam istiyoruz adı altında yüz binlerce imzayı kim topladı? Biz..! Tabi sen ve senin ağa babaların haber değeri olarak görmediğinizden gündeme getirmediniz. Eyvallah.. Ama insan vebale girerken iki kez düşünür yazmadan önce bir bakar bu arkadaşlar neler yapmış bugüne dek diye. Biz noel kutlamalarına karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz Müslümanların noel kutlamasıdır. Buna karşı olurken, eylem yaparken de Hz.Peygamberimiz'in Hadis-i Şerif'ini dayanak aldık. Bizim sergilediğimiz mizansen bu iki ismin zoruna gitmiştir. Kim bilir belki de bir kuyruk acıları vardır. Alperen Ocakları olarak, biz "Emri bil maruf, nehy-i ani'l-münker" düsturunu şiar edinen bir topluluğuz. Doğruyu söylediğimiz için dokuz köyden kovulabiliriz. Ama o onuncu köy bizim başımızın tacıdır..! Yüz binlerce olumlu yorumla beraber bir kaç kendini bilmezin yanlış lanse etmesiyle gelen olumsuz yorumlardan edep dairesinde olanlara saygımız sonsuzdur. Onun haricinde bize karşı olan hazımsızlığın Alperenlerin bu milletin sigortası olmasını çekemeyenlerden kaynaklandığının farkında ve bilincindeyiz. Herkes bilsin ki bugüne kadar dik duruşumuzdan ve inandığımızı yapmaktan geri durmadığımız gibi bundan sonra da İlay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Alem'e dek kimse bizi durduramayacaktır. Kahpe devrin yiğit çocukları, yaşasın Alperen Ocakları"
(MB-Y)

30.12.2016 17:28:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AK Parti MKYK Üyesi Savaş:
YEREL

AK PARTİ MKYK ÜYESİ SAVAŞ:
Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nde yeni yıl coşkusu
YEREL

EFELER BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVLERİ'NDE YENİ YIL COŞKUSU
Başkan Çerçioğlu'nun 2017 mesajı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NUN 2017 MESAJI
Efeler'de Fatih Mahallesi kapalı pazar yeri hizmete açıldı
YEREL

EFELER'DE FATİH MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ HİZMETE AÇILDI
MHP'li Meclis üyeleri Kaymakam Küçük'ü ziyaret etti
YEREL

MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ KAYMAKAM KÜÇÜK'Ü ZİYARET ETTİ
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın yeni yıl mesajı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI HALUK ALICIK'IN YENİ YIL MESAJI
Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AYDIN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
BAL 8. Grup lideri Sökespor'dan transfer qtağı
YEREL

BAL 8. GRUP LİDERİ SÖKESPOR'DAN TRANSFER QTAĞI
Aydın Müftülüğü'nden 'Yılbaşı ve Piyango' uyarısı
YEREL

AYDIN MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN 'YILBAŞI VE PİYANGO' UYARISI
Söke Devlet Hastanesi yönetimi şehitler için hayır dağıttı
YEREL

SÖKE DEVLET HASTANESİ YÖNETİMİ ŞEHİTLER İÇİN HAYIR DAĞITTI
arataş; &quot;Didim'de belediyeden memnuniyet oranı yüzde 85&quot;
YEREL

ARATAŞ; "DİDİM'DE BELEDİYEDEN MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 85"
Halil İbrahim Tuna, yılın futbolcusu seçildi
YEREL

HALİL İBRAHİM TUNA, YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
MHP, Didim'de yaşanan elektrik kesintileri için ilk adımı attı
YEREL

MHP, DİDİM'DE YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN İLK ADIMI ATTI
Didim Esnaf Odası Başkanı Pektaşoğlu sicil affına destek verdi
YEREL

DİDİM ESNAF ODASI BAŞKANI PEKTAŞOĞLU SİCİL AFFINA DESTEK VERDİ
Ege Barış ve İletişim Derneği'nden Didim Belediyesine ziyaret
YEREL

EGE BARIŞ VE İLETİŞİM DERNEĞİ'NDEN DİDİM BELEDİYESİNE ZİYARET
Söke AK Parti 2016'yı değerlendirdi, 2017 planlarını anlattı
YEREL

SÖKE AK PARTİ 2016'YI DEĞERLENDİRDİ, 2017 PLANLARINI ANLATTI
Aydın Serbest Bölgesi ihracat hedefleri için büyük önem taşıyor
YEREL

AYDIN SERBEST BÖLGESİ İHRACAT HEDEFLERİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Söke Belediyesi 6 yıldır yatağa mahkum yaşayan adamı sevindirdi
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ 6 YILDIR YATAĞA MAHKUM YAŞAYAN ADAMI SEVİNDİRDİ
Söke'de yangın evi kül etti
YEREL

SÖKE'DE YANGIN EVİ KÜL ETTİ
Kar nedeniyle yoldan çıkan araçlar uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE YOLDAN ÇIKAN ARAÇLAR UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI
Aydın Gökbel Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor
YEREL

AYDIN GÖKBEL BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
Aydın Ticaret Borsası üyelerine dil eğitiminde indirim
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI ÜYELERİNE DİL EĞİTİMİNDE İNDİRİM
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın'dan 'Vatan Ezgileri' geçti
YEREL

AYDIN'DAN 'VATAN EZGİLERİ' GEÇTİ