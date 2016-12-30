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Yeni Ünye Kaymakamı Hüseyin Güney göreve başladı



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Son kaymakamlar kararnamesi ile Ünye Kaymakamlığına atanan Ümit Hüseyin Güney, göreve başladı.

İlk gününde Ünye basını ile bir araya gelen Kaymakam Güney, "Ünye Türkiye'de ağırlığı ve ismi olan bir ilçe. Ünye'de kaymakamlık yapmak, Ünye'de kaymakamlığın bir kişiye nasip olması gerçekten bir güzelliktir, bir nimettir. Ben de Allah'ın izni ile Ünye'nin ismine yakışır bir kaymakamlık yapacağım" dedi.

Ünye'de kaymakam olarak göreve başlamanın hem mutluluğunu hem de sorumluluğunu taşıdığını belirten Kaymakam Güney, "Ünye'de kaymakamlık yapmak, Ünye'de kaymakamlığın bir kişiye nasip olması gerçekten bir güzelliktir, bir nimettir. Bizleri buraya uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Başbakan Yardımcımıza ve İçişleri Bakanımıza müteşekkirim. Tabii müteşekkir olmanın fiili şekli hem beni buraya uygun görenlere karşı mahcup olmamak ve Ünye halkına hak ettikleri en iyi ve güzel hizmeti onlarla kucaklaşarak, onlarla yakın işbirliği içerisinde durarak vermektir. Bu sorumluluk duygusu içerisindeyiz. Ünye sadece Ordu'da değil, Karadeniz'de değil, Türkiye'de ağırlığı olan, ismi olan bir ilçedir. Ben de Allah'ın izni ile Ünye'nin ismine yakışır bir kaymakamlık yapacağım. Ünye'nin ismini taçlandıracak ve Ünyelinin göğsünü gere gere bizim kaymakamımız diyebileceği, bizim de onlara bunu dedirtebileceğimiz bir görev anlayışı içerisinde olacağız. Bunları hep birlikte yapacağız" diye konuştu.



"En önemli görevimiz koordinasyon"

Kaymakamın en önemli görevlerinden bir tanesi de koordinasyon olduğunu ifade eden Kaymakam Güney, "Kaymakam, kurumların işleyen çarkını en az gıcırtı vererek, en hızlı ve sağlıklı, en az aşınma ve yıpranma oluşturacak şekilde eş güdümle sunabilmektir. Bunun içerisinde merkezi yönetimin taşra teşkilatındaki kurumların, yerel yönetimlerin iyi bir yönetişim anlayışı içerisinde Ünye'nin taleplerini üst makamlara, üstün yönetim anlayışını da halka sunmaktır. Kıza zamanda ziyaretlerimiz tamamlayacağız. Kırsalı ile şehri ile bir bütün bakış açısı içerisinde hizmetlerimizi sunmaya çalışacağız. Bu yeni görevimizin Ünye'miz de hayırlara vesile olmasını, Ünye'mizin gelişmesinde, kalkınmasında, huzurunda, mutluluğunda pay sahibi olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(HA-SLH-Y)



30.12.2016 17:27:23 TSI

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