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Fatsa'dan Halep'e gönül köprüsü



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler tarafından 'Gönül Bağı' etkinlikleri kapsamında Halep'e yardım kampanyası düzenlendi.

Suriye'de yaşanan iç savaşta insanlık dışı olaylar yaşandığı ve Halep'teki bu yürek burkan olaylara Fatsa'da kalan KYK öğrencileri duyarsız kalmadı. Halep'te yaşanan insanlık dramı, için KYK tarafından başlatılan ve tüm Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" isimli yardım etkinliği kapsamında Fatsa KYK Yurt Müdürlüğü ve öğrencilerin katılımıyla yardımlar yapıldı.

Yardım kampanyasına katılan öğrencilerinin duyarlı davranışlarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Fatsa KYK Müdürü Salim Sadan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin Fatsa'da halkı dolaşarak Halep'teki Müslümanlara ulaştırmak için yardım topladı. Bu bağlamda Halep'e ulaştırılmak üzere toplanan giyecek, gıda, temizlik, mutfak ve barınma malzemeleri ile doldurulan bir kamyon Halep'e gönderilmek üzere ordu il müdürlüğümüze gönderildi" dedi.

(AA-SLH-Y)



30.12.2016 17:29:36 TSI

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