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Kartal Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ülke genelinde başlayan kar yağışı Kartal'ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Kartal Belediyesi soğuk ve yağışlı havanın kendisini göstermesiyle birlikte, karla mücadele ekiplerini ve araç filosunu hazır hale getirdi. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da yoğun kar yağışı olan bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Amirliği, bu çalışmalar kapsamında ilçe genelinde buzlanmanın ve kar yağışının yoğun olduğu Yakacık Çarşı, Yakacık Yeni, Hürriyet ve Uğur Mumcu Mahallelerinde tuz serpme çalışmaları yaptı. Yaklaşan hafta sonu tatili ve yılbaşında da Kartallıların ulaşımını sorunsuz sağlaması amacıyla ekipler, tatil boyunca yirmi dört saat çalışmalarını sürdürecek.

(HB-MK-Y)



30.12.2016 17:32:31 TSI

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