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Efeler'de Fatih Mahallesi kapalı pazar yeri hizmete açıldı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri bugün itibariyle vatandaşın kullanımına açıldı.



Geçtiğimiz yıllarda açılan ancak açılışından kısa süre sonra kapatılarak amacı dışında bir çok faaliyette kullanılan Fatih Mahallesi Kapalı Pazar yerinde bugün itibariyle esnaf sergi açtı. Yıllar sonra mahallelerinde kurulan pazarı memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, "Yıllar önce pazarımız açılmış ancak kısa süre sonra kapatılmıştı. Aradan geçen 6 buçuk yılda pazarımızın tekrar kullanıma açılması için birçok yere başvuru yaptık ancak olumlu yanıt alamadık. Pazar yerinin mülkiyetinin Efeler Belediyesi'ne geçmesinin ardından başkanımız bize pazarın yeniden açılacağını söyleyerek müjde verdi. Kısa süre sonra da pazarımız faaliyete geçerek mahalle sakinlerimizin hizmetine açıldı. Başkanımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz, artık mahalle halkımızın yüzü gülüyor" dedi.

Belediyenin çalışmalarında ilçe halkının memnuniyetinin önemli olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Pazar yerimiz uzun yıllardır amacı dışında kullanıldı ya da boş kaldı. İlçeye yapılan bu yatırımın hizmet verememesi bizleri de üzüyordu. Fatih Mahallesi sakinleri de çok kez belediyemize başvurarak pazar yerlerinin açılmalarını istediler. Ancak alanın mülkiyeti belediyemizde olmadığı için herhangi bir çalışma yapamamıştık. Geçtiğimiz aylarda yeniden toplanan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nunun kararı üzerine alanın mülkiyeti bize geçti ve hemen gerekli çalışmalar yapılarak pazar yeri halkımızın kullanımına açıldı. Mahalle halkımız artık daha hijyenik, daha düzenli bir alanda alış-verişlerini yapabilecek. Her Cuma kurulacak olan pazarımız başta mahalle halkımız olmak üzere, Efeler ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuşarak pazar esnafına hayırlı işler diledi.

(MU-MB-Y)



30.12.2016 17:32:31 TSI

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