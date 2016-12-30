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Akdeniz Üniversitesi 2016 Akademik Töreni gerçekleşti

- AÜ Rektörü Mustafa Ünal:

-"Türkiye geneli devlet üniversiteleri sıralaması raporuna göre Akdeniz Üniversitesi 5'inci sırada yer aldı"

-"Tıp fakültelerinde 4'üncü, mühendislik ve fen fakültelerinde ise Türkiye ikincisiyiz"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 2016 Akademik Tören'de Türkiye geneli devlet üniversiteleri sıralamasına göre Akdeniz Üniversitesinin 5'inci sırada olduğunu açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi 2016 yılı Akademik Töreni gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda akademik unvan alan öğretim üyeleri için düzenlenen törende konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye geneli Devlet üniversiteleri sıralaması raporuna göre Akdeniz Üniversitesi'nin 5'inci sırada yer aldığını, Tıp Fakültelerinde 4'üncü, mühendislik ve Fen Fakültelerinde ise Türkiye ikincisi olduklarını kaydetti.

Akademik alanda kariyer yapmanın zorluklarından bahseden Ünal, bu süreçte destek veren ailelere ve öğretim görevlilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi'nin kurulduğu günden bugüne kadar başarılı alt yapısıyla Türkiye'nin önde gelen kurumlarından birisi olduğuna dikkat çeken Ünal, üniversitenin gün gittikçe büyüdüğüne işaret etti. Öğrenci sayısında geçen yıla nazaran artış olduğunu da dile getiren Ünal, "Öğrenci sayısında yüzde 13'lük artış var. Geçen yıl 60 bindi şuanda ise 69 bin öğrencimiz bulunmakta. Uluslararası öğrenci sayımızda da artış yaşanıyor. Bin 346 öğrenciden bin 598'e yükseldik. Mezuniyet olarak da 2015 yılında 7 bin 676 öğrencimizi mezun ettik" dedi.

Ünal'ın konuşmasının ardından emekli 13 öğretim üyesine teşekkür belgesi takdim edilerek, 27 profesör, 28 doçent, 47 yardımcı doçent cübbelerini giydi.

Cübbelerini giyen yeni öğretim görevlileri ve Ünal daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

(SM-Y)



30.12.2016 17:38:35 TSI

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