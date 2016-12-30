31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akdeniz Üniversitesi 2016 Akademik Töreni gerçekleşti

30 Aralık 2016 Cuma, 17:34
Akdeniz Üniversitesi 2016 Akademik Töreni gerçekleşti
- AÜ Rektörü Mustafa Ünal:
-"Türkiye geneli devlet üniversiteleri sıralaması raporuna göre Akdeniz Üniversitesi 5'inci sırada yer aldı"
-"Tıp fakültelerinde 4'üncü, mühendislik ve fen fakültelerinde ise Türkiye ikincisiyiz"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 2016 Akademik Tören'de Türkiye geneli devlet üniversiteleri sıralamasına göre Akdeniz Üniversitesinin 5'inci sırada olduğunu açıkladı.
Akdeniz Üniversitesi 2016 yılı Akademik Töreni gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda akademik unvan alan öğretim üyeleri için düzenlenen törende konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye geneli Devlet üniversiteleri sıralaması raporuna göre Akdeniz Üniversitesi'nin 5'inci sırada yer aldığını, Tıp Fakültelerinde 4'üncü, mühendislik ve Fen Fakültelerinde ise Türkiye ikincisi olduklarını kaydetti.
Akademik alanda kariyer yapmanın zorluklarından bahseden Ünal, bu süreçte destek veren ailelere ve öğretim görevlilerine teşekkür ettiğini söyledi.
Akdeniz Üniversitesi'nin kurulduğu günden bugüne kadar başarılı alt yapısıyla Türkiye'nin önde gelen kurumlarından birisi olduğuna dikkat çeken Ünal, üniversitenin gün gittikçe büyüdüğüne işaret etti. Öğrenci sayısında geçen yıla nazaran artış olduğunu da dile getiren Ünal, "Öğrenci sayısında yüzde 13'lük artış var. Geçen yıl 60 bindi şuanda ise 69 bin öğrencimiz bulunmakta. Uluslararası öğrenci sayımızda da artış yaşanıyor. Bin 346 öğrenciden bin 598'e yükseldik. Mezuniyet olarak da 2015 yılında 7 bin 676 öğrencimizi mezun ettik" dedi.
Ünal'ın konuşmasının ardından emekli 13 öğretim üyesine teşekkür belgesi takdim edilerek, 27 profesör, 28 doçent, 47 yardımcı doçent cübbelerini giydi.
Cübbelerini giyen yeni öğretim görevlileri ve Ünal daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
(SM-Y)

30.12.2016 17:38:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA'DA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA'DA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bizim amacımız burada rol çalmak değil. Bugüne kadarki anlaşmalar başarısız olduğu için biz kendi inisiyatifimizi ön plana çıkararak, inisiyatif kullanarak adımlar attık. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım ama sadece aile fotoğrafında olmak için, yer almak için buralara katılmak, bana göre gereksiz. Herkesin somut katkılar sağlaması gerekiyor. Somut katkı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istiyoruz.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BİZİM AMACIMIZ BURADA ROL ÇALMAK DEĞİL. BUGÜNE KADARKİ ANLAŞMALAR BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN BİZ KENDİ İNİSİYATİFİMİZİ ÖN PLANA ÇIKARARAK, İNİSİYATİF KULLANARAK ADIMLAR ATTIK. SURİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN HERKESİN KATKI SAĞLAMASI LAZIM AMA SADECE AİLE FOTOĞRAFINDA OLMAK İÇİN, YER ALMAK İÇİN BURALARA KATILMAK, BANA GÖRE GEREKSİZ. HERKESİN SOMUT KATKILAR SAĞLAMASI GEREKİYOR. SOMUT KATKI SAĞLAYACAK HERKESİ İŞİN İÇİNE DAHİL ETMEK İSTİYORUZ."

Rus turistin kaybolun cüzdanı zabıta tarafından bulundu
YEREL

RUS TURİSTİN KAYBOLUN CÜZDANI ZABITA TARAFINDAN BULUNDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcı adımı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejimin heyetiyle muhalif grupların heyetlerini Astana'da bir araya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin telefonda prensip olarak anlaşmıştı. Biz de Lavrov ile bunun koordinasyonunu yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Putin'in bizlere olan talimatlarıyla. Bununla ilgili de mutabakat imzalandı fakat mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmemiz gerekiyor.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ATEŞKESİN KALICI OLMASI KADAR BUNUN TAMAMLAYICI ADIMI OLAN SİYASİ SÜRECİN DE BAŞARILI OLMASI GEREKİYOR. REJİMİN HEYETİYLE MUHALİF GRUPLARIN HEYETLERİNİ ASTANA'DA BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN İLE PUTİN TELEFONDA PRENSİP OLARAK ANLAŞMIŞTI. BİZ DE LAVROV İLE BUNUN KOORDİNASYONUNU YAPIYORUZ, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VE PUTİN'İN BİZLERE OLAN TALİMATLARIYLA. BUNUNLA İLGİLİ DE MUTABAKAT İMZALANDI FAKAT MUTABAKATIN İMZALANMASI YETMEZ, HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya. İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ATEŞKESİN SURİYE GENELİNE YAYILMASI İÇİN DÜN MUTABAKATA VARILDI. BİZ BU MUTABAKATIN GARANTÖRÜYÜZ. SURİYE'DEKİ MUHALİF GRUPLARIN İMZALADIĞI 2 BELGENİN GARANTÖRÜ TÜRKİYE VE RUSYA. REJİMİN İMZALADIĞI BELGENİN GARANTÖRÜ İSE RUSYA. İRAN'IN DA MOSKOVA'DA SÖZ VERDİĞİ VE ORTAK METNE KATILDIĞI GİBİ ÖZELLİKLE HİZBULLAH, Şİİ GRUPLAR VE REJİM ÜZERİNDE NÜFUZUNU OLUMLU YÖNDE KULLANMASI GEREKİYOR."
DSİ Engelliler için uygun hale getirildi
YEREL

DSİ ENGELLİLER İÇİN UYGUN HALE GETİRİLDİ
Başkan Yücel'den yeni yıl mesajı
YEREL

BAŞKAN YÜCEL'DEN YENİ YIL MESAJI
Antalya Büyükşehir'den yeni yılda 50 otobüs
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ YILDA 50 OTOBÜS
Alanya'da dolu etkili oldu
YEREL

ALANYA'DA DOLU ETKİLİ OLDU
Minik öğrencilerin yen yıl heyecanı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERİN YEN YIL HEYECANI
Başkan Böcek: &quot;Muhtar evleri 10 güne hazır&quot;
YEREL

BAŞKAN BÖCEK: "MUHTAR EVLERİ 10 GÜNE HAZIR"
Türel'den yeni yıl mesajı
YEREL

TÜREL'DEN YENİ YIL MESAJI
Antalya ulaşımına 18,5 milyon liralık yatırım
YEREL

ANTALYA ULAŞIMINA 18,5 MİLYON LİRALIK YATIRIM
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
Büyükşehir'den Hafise Nine'ye yeni yuva
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN HAFİSE NİNE'YE YENİ YUVA
İş yerine &quot;Türkçe&quot; isim vermeyene ruhsat yok
YEREL

İŞ YERİNE "TÜRKÇE" İSİM VERMEYENE RUHSAT YOK
Profesyonel aşçılar yöresel yemekleri ev hanımlarından öğrenecek
YEREL

PROFESYONEL AŞÇILAR YÖRESEL YEMEKLERİ EV HANIMLARINDAN ÖĞRENECEK
Kepez Kızıllı Ortaokulu'na bilgisayar sınıfı
YEREL

KEPEZ KIZILLI ORTAOKULU'NA BİLGİSAYAR SINIFI
Serik'te canlı hayvan pazarına karantina
YEREL

SERİK'TE CANLI HAYVAN PAZARINA KARANTİNA
Başkan Uysal'dan yeni yıl mesajı
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN YENİ YIL MESAJI
ATSO Başkanı Davut Çetin'den 2017 mesajı
YEREL

ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN'DEN 2017 MESAJI
Antalya'da eğitime kar engeli
YEREL

ANTALYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ