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Vali Güvençer Manisalı Yörükleri ağırladı



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MANİSA (İHA) - Resmi kuruluşunu tamamlayan Manisa Saruhan Yörük ve Türkmen Federasyonu Başkanı Mestan Avşar ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Manisa Saruhan Yörük ve Türkmen Federasyonu Başkanı Mestan Avşar, "3 gün önce resmen Manisa Saruhan Yörük ve Türkmen Federasyonunu kurduk ve bugün de sayın valimizi ziyarete geldik. Federasyonumuz 6 dernekten oluşmaktadır. Turgutlu Yörükleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Turgutlu Oğuz Boyları Yörük ve Türkmen Derneği, Turgutlu Yörük Türkmen Derneği, İzmir Bornova Oğuz ve Türkmen Derneği, Manisa Yörük ve Türkmen Derneği, Manisa Sancaklı Yörükleri Derneğinden oluşan bir Federasyon meydana getirdik. İnşallah kısa zamanda, 2017'nin Şubat ayında da 5-6 federasyon birleşerek konfederasyona gideceğiz. Atalarımızdan bize yadigar olan bu memlekete hizmet yapmaya çalışacağız. Çocuklarımız Yörüklüğün ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. İnşallah bundan sonra çocuklarımıza, torunlarımıza bunları öğreteceğiz" dedi.

Vali Güvençer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, binlerce yıldır süre gelen Yörük kültürü ve Yörük geleneği ruhunun yaşadığını, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması için sürdürülen çalışılmaları takdirle karşıladığını, kendisinin de yapılacak çalışmalarda destek olacağını belirtti.

(AY-Y)



30.12.2016 17:40:25 TSI

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