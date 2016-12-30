31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Varto'da Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

30 Aralık 2016 Cuma, 17:38
Varto'da Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde İstiklal Marşı'nın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle bir program düzenlendi.
Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu ve Hürriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma program, Kültür Merkezinde yapıldı. Programa Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, Milli Eğitim Müdürü N. Sait Yetkiner, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tunay Ergül, AK Parti İlçe Başkanı Figen Ergül ve kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon gösteriminin ardından program sona erdi.
(MSA-Y)

30.12.2016 17:42:23 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
Başkan Kaya'dan &quot;küçük esnaftan alışveriş yapın&quot; çağrısı
YEREL

BAŞKAN KAYA'DAN "KÜÇÜK ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPIN" ÇAĞRISI
Bulanık'ta 700 öğrenciye ayakkabı yardımı
YEREL

BULANIK'TA 700 ÖĞRENCİYE AYAKKABI YARDIMI
Karasu Nehri kısmen buz tuttu
YEREL

KARASU NEHRİ KISMEN BUZ TUTTU
Kaymakam Uzan'dan kütüphane ziyareti
YEREL

KAYMAKAM UZAN'DAN KÜTÜPHANE ZİYARETİ
Bulanık'ta 'Sen de bu ayaklara bir ayakkabı giydirmek ister misin?' kampanyası
YEREL

BULANIK'TA 'SEN DE BU AYAKLARA BİR AYAKKABI GİYDİRMEK İSTER MİSİN?' KAMPANYASI
Bulanık'ta 54 kurs açıldı
YEREL

BULANIK'TA 54 KURS AÇILDI
Malazgirt'teki okul bahçeleri kardan temizleniyor
YEREL

MALAZGİRT'TEKİ OKUL BAHÇELERİ KARDAN TEMİZLENİYOR