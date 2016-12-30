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Varto'da Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde İstiklal Marşı'nın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle bir program düzenlendi.

Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu ve Hürriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma program, Kültür Merkezinde yapıldı. Programa Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, Milli Eğitim Müdürü N. Sait Yetkiner, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tunay Ergül, AK Parti İlçe Başkanı Figen Ergül ve kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon gösteriminin ardından program sona erdi.

(MSA-Y)



30.12.2016 17:42:23 TSI

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