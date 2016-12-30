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MHP'li Öztürk'ten Kula teşkilatı açıklaması

- MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk:

- "Kula'da taze kana ihtiyaç var"



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, partisinin Kula ilçe teşkilatıyla ilgili yaptığı açıklamasında, Kula'da taze kana ihtiyaç olduğunu söyledi.

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, partisinin Kula ilçe teşkilatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. MHP'li Öztürk, yaptığı açıklamada; "Kula MHP İlçe Başkanlığı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kula ilçe teşkilatımızda değişime ve taze kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Herkes liste hazırlayabilir. Bizler listeleri değerlendirmeye alacağız ve genel merkeze sunacağız. Manisa il teşkilatı olarak Genel Merkeze hiçbir ismi daha bildirmedik. Kula MHP İlçe Başkanlığı ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler asparagastır. Resmi olmayan açıklamaları kimse itibar etmesin. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Genel Merkezimizin onayı doğrultusunda İl Başkanlığı olarak resmi açıklamalarımızı yaptıktan sonra Kula İlçe Başkanını belirleyeceğiz" dedi.

(HY-AY-Y)



30.12.2016 17:47:18 TSI

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