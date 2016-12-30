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Malatya'dan en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti



MALATYA (İHA) - Geçtiğimiz Kasım ayında Malatya'dan en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılı Kasım ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. Açıklamada Malatya'dan 2016 yılı Kasım ayında 23 milyon 401 bin 928 dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi. Kasım ayında Malatya'dan en fazla ihracat 3 milyon 107 bin 696 dolar ile Almanya'ya gerçekleşirken 2 milyon 696 bin 770 dolar ile ABD ise ikinci sırada yer aldı. ABD'yi, 1 milyon 701 bin 945 dolar ile Irak ve 1 milyon 591 bin 45 dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. Açıklamada Malatya'dan en fazla ihracatın ise 16 milyon 116 bin 553 dolar ile 'İşlenmiş sebze ve meyveler' grubunda gerçekleştiği belirtildi. Kasım ayında yapılan ithalat rakamı ise 5 milyon 900 bin 269 dolar oldu. Malatya'ya en fazla ithalatın 859 bin 410 dolar ile Türkmenistan'dan yapıldığı belirtilirken Türkmenistan'ı 767 bin 411 dolar ile Malezya, 655 bin 763 dolar ile Mısır ve 558 bin 990 dolar ile İran takip etti.

Malatya'ya en fazla ithalat ise 1 milyon 920 bin 66 dolar ile 'Sentetik Kauçuk ve Plastik Ham Maddeler' grubunda gerçekleşti.

(CÖ-SD-Y)



30.12.2016 17:49:26 TSI

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