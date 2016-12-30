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Giresun Emniyeti yılbaşı için tedbirlerini arttırdı



GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü yeni yıla sayılı saatler kala sorunsuz bir yılbaşı gecesi için tedbirlerini arttırdı.

Yılbaşı gecesi il merkezinde gerçekleştirilecek kutlama ve eğlencelerle ilgili olarak il merkezi dahilindeki sorumluluk alanlarında tüm güvenlik ve trafik tedbirleri alınması yönünde gerekli hazırlık ve planlamalar Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın yeni yıla daha huzurlu ve güvenli bir şekilde girmelerini temin amacıyla, özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla bulunması beklenen Şehirlerarası Otogar, Atatürk Parkı, Debboy Mevkii, Gazi Caddesi, Bulancak Durağı Kavşağı, Malpazarı Kavşağı, Cumhuriyet Parkı, Keşap Durağı, Giresun Kalesi ve Tabaklar Geçidi Mevkii civarı ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde toplamda 29 ekip 199 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüklerimiz ve amirliklerimizce de yılbaşı dolayısıyla gerekli Emniyet tedbirleri planlanmış ve uygulanmak üzere toplam 266 personel görevlendirilmesi yapılmıştır. Her zaman olduğu gibi halkın huzuru ve güven ortamını bozacak kişilerin 155 Polis İmdat hattına bildirilmesini bekliyor, halkımızın huzur ve güven ortamında yılbaşını geçirmelerini sağlamak için gece ve gündüz daima vatandaşımızın hizmetinde olan Giresun İl Emniyet Müdürlüğü olarak hemşerilerimizin yeni yılını kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz."

(RY-OK-Y)



30.12.2016 17:50:17 TSI

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