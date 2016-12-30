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Manisa'da yaşlılara yılbaşı jesti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti verilen ailelere yönelik yılbaşı etkinliği düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üzerindeki yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğü 'Evde Bakım Hizmetinden faydalanan ailelere yönelik yılbaşı etkinliği düzenlendi. Zone Lounge Cafe'de düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, şube müdürleri, Evde Bakım Birimi personelleri ve aileler katıldı. Orkestra eşliğinde çalan şarkılarla gönüllerince eğlenen aileler şarkılara eşlik ederek güzel bir gün geçirdi. Etkinlikte, aynı zamanda doğum günü olan evde bakım hizmeti alan vatandaş için pasta kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, yılbaşı kutlamasına gelen aileler ile tek tek ilgilenerek sohbet etti ve isteklerini de dinledi. Evde Bakım Hizmetinden faydalanan aileler ile renkli bir gün geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Biz onların her zaman yanındayız. Onların yüzlerinin gülmesi bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Küçük bir etkinlik düzenleyerek, moral motivasyonlarının yükselmesini istedik. Daire Başkanıma, Şube Müdürlerime personelime çok teşekkür ediyorum. Görevimizi en iyi şekilde yaptığımızın kanıtı gülen yüzlerdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonu ile hareket ederek, vatandaşın yüzünü güldüren çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

(AY-Y)



30.12.2016 17:54:38 TSI

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