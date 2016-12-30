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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de elektrik kesintisi

30 Aralık 2016 Cuma, 17:55
Mardin'de elektrik kesintisi

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin merkez Artuklu ilçesinde Pazar günü 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Artuklu ilçesinde Pazar günü 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. Açıklamada, "Yeni yapılan Artuklu İlçe Kaymakamlığına ait enerji nakil hattında yapılacak olan çalışma sebebiyle, 01.01.2017 pazar günü saat 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesinti yapılacaktır. Kesintiden, Mardin Devlet Hastanesi ve civarı etkilenecektir" denildi.
(MSK-MP-Y)

30.12.2016 17:59:22 TSI
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