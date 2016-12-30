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Baskette Final okulları şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da okullar arası düzenlenen küçük erkekler basketbol kategorisinde Malatya Final Okulları rakibini net bir skorla devirerek adını şampiyonluğa yazdırdı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan basketbol turnuvasında küçük erkekler kategorisinde Malatya Final Okulları tüm maçları kazanarak adını finale yazdırdı. Bugün oynanan şampiyonluk maçında Çınar Kolejini 77 -32'lik net bir skorla yenen Final Okulları şampiyon oldu.

Şampiyonluğa adını yazdıran Malatya Final Okulları Şubat ayı içerisinde Malatya'yı bölge şampiyonasında temsil etmeye de hak kazandı.

(CÖ-ZIG-Y

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30.12.2016 18:17:04 TSI

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