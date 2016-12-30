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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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CHP İl Başkanı Kiraz KOSGEB'e kredilerin kime verildiğini sordu

30 Aralık 2016 Cuma, 18:16
CHP İl Başkanı Kiraz KOSGEB'e kredilerin kime verildiğini sordu
- KOSGEP Müdürü Murat Seki:
- "Krediler gayet adil bir şekilde dağıtıldı"

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Malatya Müdürü Murat Seki'yi ziyaret ederek, KOSGEB'in 50 bin TL'lik faizsiz kredisinin kimlere ve nasıl verildiğini sordu.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki'yi ziyaret ederek, KOSGEB tarafından 15 bin KOBİ'ye sunulan 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' ile ilgili olarak Seki'den bilgi aldı. Seki'ye, kredilere kimlerin başvurduğunu ve kredi verilecek işletmelerin hangi kıstaslara göre tespit edildiği hakkında sözlü ve yazılı olarak bazı sorular yönelten Kiraz, CHP olarak bu soruların cevaplanmasını istediklerini belirtti.
"Krediler akıllarda soru işareti kalmadan dağıtıldı"
Ziyaret sırasında Enver Kiraz ve partililerin sorularını cevaplayan KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, 50 bin TL'lik faizsiz krediye Malatya'dan bin 925 tane başvuru yapıldığını kaydederek, "TUİK verilerine göre yapılan dağıtımda 117 işletmenin başvurusunu onaylandı. Kredilerin dağıtımı tamamen bilgisayar üzerinden yapıldı. Bize gelen bilgiye göre mikro işletme dediğimiz 1 ile 9 arasında işçi çalıştıran işletmelere bu kredinin yüzde 93 tahsis edilirken. Küçük ölçekli dediğimiz 10 ile 49 arası işçi çalıştıran işletmeler yüzde 6, 50 veya 250 arası işçi çalıştıran işletmeler de bu krediden yüzde 1 oranında pay aldı. Bu kredi dağılımı kafalarda hiçbir soru işareti bırakmadan yapıldı. Tamamen yazılım düzeyinde yapılan bu dağılım son derece adil olmuştur" diye konuştu.
"Esnaflara eziyet çektirildi"
KOSGEB ziyaretinin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, KOSGEB Müdürü Murat Seki'ye kredilerin Malatya'da kimlere verildiğini ve kimlerin müracaat ettiğini sorduklarını kaydederek, "Bize isim verilmedi ama Malatya'dan bin 925 kişinin müracaat ettiği 117 kişinin de müracaatının onaylandığı söylendi. Bu işlemler daha önce bankalar aracılığıyla yapılıyordu ama şimdi sadece KOSGEB aracılığıyla yapılması bazı şeylerin garantiye alınmaya çalışıldığını gösteriyor. Uygulamada da bu müracaat süresinin üç gün tutulması da esnaflara büyük bir eziyet çektirdi. Sistemler kilitlendi gecenin geç saatlerinde insanlar bu müracaatları yapmak için çaba sarf etti" ifadelerini kullandı.
Kiraz, "Bu paket açıklanırken işletmelere can suyu geliyor, esnaf kalkınacak diye açıklanmıştı ama baktığımızda Malatya'da sadece 100 kişiden 6 kişiye bu kredi verilmiş. Yani bin 925 müracaattan 117 kişi almış bu krediyi. Şimdi herkesin kalkıp geriye kalan bin 800 kişinin bu krediyi neden alamadığını açıklaması gerekiyor. Bunun yanında kredi alan 117 kişinin de hangi kriterlere göre tespit edildiğini ve bu krediyi nasıl aldığını açıklamaları gerekiyor. Birçok esnaf buradan eli boş döndü, belki esnafların çoğu evine ekmek götüremez durumda. Belki birçok esnafın da yılbaşından sonra yeni kira sözleşmesinin yapamadan kepenk kapatacağını göreceğiz" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

30.12.2016 18:19:28 TSI
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