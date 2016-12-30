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Üniversite'den kardeş okul yararına müzik dinletisi yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis üniversitesinde, fakülte ve kütüphane yararına etkinlik düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile kardeş okul olan Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi yararına Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Demet Demiroğlu koordinatörlüğünde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bektaş Tepe, Baro Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Kurt, Müdür Yardımcısı Mehmet Çoban öğretmenler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi yararına düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalışan müzik öğretmenleri ve öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu türküler seslendirdi.

Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterilerinin ardından, öğrencilerin yapmış olduğu resimlerden oluşan resim sergisi, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

(MAD-SD-Y)



30.12.2016 18:22:46 TSI

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