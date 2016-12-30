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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Görevinin ilk gününde eski başkanın mezarını ziyaret etti

30 Aralık 2016 Cuma, 18:21
Görevinin ilk gününde eski başkanın mezarını ziyaret etti
Görevinin ilk gününde eski başkanın mezarını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Ortahisar Kent Konseyi olağanüstü kongresinde başkanlığına seçilen Dündar Ayyıldız, ilk görev gününde Kent Konseyi başkanlığı görevini yürütürken vefat eden Ahmet Aslanoğlu'nun mezarını ziyaret etti.
Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç ile birlikte Ahmet Aslanoğlu'nun mezarını ziyaret eden Ayyıldız, "Ortahisar Kent Konseyi'nin olağanüstü genel kurulunda başkan olarak seçildik. Bizi bu göreve layık gören tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Yürütme Kurulundaki arkadaşlarımız beraber var gücümüzle çalışarak bu kente karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Ayyıldız, "Görevimin ilk gününde Ortahisar Kent Konseyi başkanlığını yürütürken ani ölümüyle herkesi üzen Ahmet Aslanoğlu ağabeyimizin mezarını ziyaret etmek istedim. Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve Kent Konseyi yürütme kurulunda bulunan bazı arkadaşlarımızla beraber Ahmet Aslanoğlu'nu mezarı başında andık. Aslanoğlu şehrini seven ve bunun içinde her platformda çaba sarf eden bir isimdi. Onun başarıyla sürdürdüğü bu görevi devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle tekrardan kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

30.12.2016 18:25:18 TSI
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