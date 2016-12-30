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İtfaiye ekiplerinin eğitim ve tatbikatları sıklaştırıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri, kurum ve kuruluşlara bir yangın esnasında neler yapacaklarını uygulamalı olarak tatbikat yaparak eğitim veriyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okullar, resmi kurum ve kuruluşlarında yangın tatbikatlarını uygulamalı olarak, okul, kurum ve kuruluşlarında sürdürüyor. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ekipleri son olarak gelen talep üzerine Kilis Limak Tesisindeki personellere yangın tatbikatı yaptıktan personele eğitimi verdi.

(MAD-SD-Y)



30.12.2016 18:26:37 TSI

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