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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Anadolu Selçuklu Derneği'nden suç duyurusu

30 Aralık 2016 Cuma, 18:23
Anadolu Selçuklu Derneği'nden suç duyurusu
Anadolu Selçuklu Derneği'nden suç duyurusu

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Anadolu Selçuklu Derneği Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Malatya'da düzenledikleri Türkmen direniş gecesi sonrası sosyal medyada karalama kampanyası başlatan hesaplar hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Malatya Adliyesi önünde açıklama yapan Anadolu Selçuklu Derneği Genel Başkanı Ayetullah Geçen, derneklerinin milliyetçi, muhafazakar ve ülkücü bir teşkilat olduğunu söyledi.
Anadolu Selçuklu Ocakları Teşkilatı ve şahsı ile alakalı sosyal medyada bir karalama kampanyası başlatıldığını ifade eden Geçen, "Bizler vatanını, milletini, bayrağını seven ve sahip çıkan milliyetçi, muhafazakar, ülkücü teşkilatlar olarak aleyhimizde çıkan bu karalama kampanyalarıyla alakalı bir suç duyurusunda bulunuyoruz. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, eli kanlı DEAŞ terör örgütüyle isimlendirilmemiz, anımsatılmamız, teşkilatımızı rahatsız etmektedir. 'Türkmen Gecesi' organizasyonu akabinde DEAŞ terör örgütüyle Anadolu Selçuklu Ocaklarının aynı kefeye konulması ve karalama kampanyası yapılması bizleri derinden üzmüştür. Bu karalama ve iftira kampanyasının arkasında FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü, sosyal sol-marjinal terör örgütleri tarafından yapıldığının da özellikle altını çizelim. FETÖ terör örgütü, bu yapmış olduğu karalamalarla ülkemizde etnik çalışmaların yaşanması için, kutuplaşmanın gerçekleşmesi için, kaos ortamının hazırlanması için bu karalama çalışmalarını yapmaktadır. Tabi bugün, sizlerin de aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.
Anadolu Selçuklu Ocakları'nın hiçbir siyasi partinin uzantısı olmadığını kaydeden Başkan Geçen, " Bizlerin, Adalet ve Kalkınma Partisi'yle hiçbir ilgisi, alakası, bağı bulunmamaktadır. Herhangi bir üyeliğimiz de bulunmamaktadır. Anadolu Selçuklu Ocakları, Devletimizin Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeliyi sever, sayar ve sahip çıkar. Her milli meselede devletimizin yanındayız, arkasındayız. Bu sebep itibariyle şunu da özellikle ifade etmiş olalım; Anadolu Selçuklu Ocaklarının, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanıyla bir ilgisi, alakası da bulunmamaktadır. Bu organizasyonun yapılma aşamasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır'ın hiçbir ilgisi, alakası, bağı kesinlikle yoktur, alakası da yoktur. Ben şimdi sözü, daha fazla uzatmadan avukatıma bırakmak istiyorum" şeklinde konuştu.
(YA-ZIG-Y

30.12.2016 18:27:40 TSI
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