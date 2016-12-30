31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Şahiner'den anlamlı hediye

30 Aralık 2016 Cuma, 19:17
Başkan Şahiner'den anlamlı hediye

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, soğuk hava şartlarında Bölge Trafik İstasyonu önünde kurulan kontrol noktasında nöbet tutan polis ve askerlerin üşümemesi için soğuğa dayanıklı nöbet kulübesi ve ısıtıcı hediye etti.
Sungurlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Abdulakadir Şahiner'e Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Ahmet Yılmaz ve Sefa Karslı eşlik etti. İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan ile bir süre görüşen Başkan Şahiner, çadırdan yapılan kontrol noktasından nöbet tutan asker ve polislerin üşümemesi için soğuğa dayanıklı nöbet kulübesi ve ısıtıcı hediye etti. Asker ve polislerle bir süre görüşen Başkan Şahiner, onlara tatlı ikramında bulundu.
Güvenliğimiz için gece gündüz demeden çalışan Emniyet ve Jandarma personelimiz için soğuğa dayanıklı nöbet kulübesi ve ısıtıcı hediye ettik diyen Başkan Şahiner, "Ülkemizin ve İlçemizin huzuru için var gücüyle çalışan bütün güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum .Rabbim onları tüm kötülüklerden korusun" ifadelerini kullandı.
(SŞ-BÖ)

30.12.2016 19:20:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aday Öğretmenler Kaymakam Gözen'i Ziyaret Etti
YEREL

ADAY ÖĞRETMENLER KAYMAKAM GÖZEN'İ ZİYARET ETTİ
Aday Öğretmenlerden Başkan Şahiner'e Ziyaret
YEREL

ADAY ÖĞRETMENLERDEN BAŞKAN ŞAHİNER'E ZİYARET
AK Parti'den şehit ailesine ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET