31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aday Öğretmenlerden Başkan Şahiner'e Ziyaret

30 Aralık 2016 Cuma, 19:19
Aday Öğretmenlerden Başkan Şahiner'e Ziyaret
Aday Öğretmenlerden Başkan Şahiner'e Ziyaret

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu'da görev yapan aday öğretmenler, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.
Aday öğretmenler ile bir araya gelen Şahiner, öğretmenleri yerel yönetimler hakkında bilgilendirerek, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti.
Türkiye'nin dört bir yanından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne "Aday Öğretmen Yetiştirme Programı" kapsamında atanarak Sungurlu'ya gelen aday öğretmenlerin ve İlçe Milli Eğitim Müdürvekili Yılmaz Kayaalp'ın bu anlamlı ziyaretleri nedeniyle memnuniyetini dile getiren Başkan Şahiner, "Geçmişten bugüne kadar var olan mesleklerin içerisinde en kutsal ve insanlık için hayati önem taşıyan meslek hiç kuşkusuz öğretmenlik mesleğidir. Bu kutsal görevde hepinize başarılar diliyorum. Çocuklarımızı sizler gibi aydınlık ve idealist gençlere emanet etmek bizlerin gurur kaynağıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü fedakarlıklara katlanarak aklın ve bilimin ışığında yetiştireceğinize; hayata hazırlama noktasında onlara bir insanda var olması gereken ahlak, karakter, vatan ve millet sevgisini aşılayacağınıza; yarının Türkiye'sine güçlü bireyler yetiştireceğinize olan güvenimiz tamdır."ifadelerini kullandı.
Misafirleri ile tek tek ilgilenerek yolcu eden Şahiner, öğretmenler için hazırlanan hediyeleri taktim etti.
(SŞ-BÖ)

30.12.2016 19:23:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aday Öğretmenler Kaymakam Gözen'i Ziyaret Etti
YEREL

ADAY ÖĞRETMENLER KAYMAKAM GÖZEN'İ ZİYARET ETTİ
Başkan Şahiner'den anlamlı hediye
YEREL

BAŞKAN ŞAHİNER'DEN ANLAMLI HEDİYE
AK Parti'den şehit ailesine ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET