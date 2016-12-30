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Aday Öğretmenler Kaymakam Gözen'i Ziyaret Etti



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde adaylık süreci kapsamında 21 aday öğretmenimize okul dışı faaliyetlerini kapsamında yapılacak olan Resmi Kurum ve Kuruluş tanıtım programı bu hafta başladı. Bu kapsamda aday öğretmenler İlçe Kaymakamı Mitat Gözen'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Yılmaz Karaalp, 21 aday öğretmenin ilçedeki değişik okullarda adaylık sürecini geçirdiklerini, bu süreçte kamu kurumları ve yerel yönetimleri ziyaret ettiklerini söyledi.

İlçe Kaymakamımız Sayın Mitat Gözen, öğretmenliğin diğer tüm mesleklerden çok farklı olduğunu belirterek, "Sizlere tavsiyem, öğrencilerinizle aranızda geleceğe yönelik anlatabileceğiniz iyi hikayeler oluşturun. Verdiğiniz eğitim bir süre sonra unutulur ama aranızda oluşan hikaye konusu asla unutulmaz, yıllar sonra hatırlanır. Bu da sizi hayata bağlar, sizin insanlığa güzel insanlar yetiştirmenize vesile olur. Böyle olunca yıllar sonra yaptığınız işin güzelliğini daha çok anlarsınız" dedi.

(SŞ-BÖ)



30.12.2016 19:37:43 TSI

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