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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Aliağa'da "Satranç Turnuvası" düzenlendi

30 Aralık 2016 Cuma, 19:52
Aliağa'da "Satranç Turnuvası" düzenlendi
Aliağa'da "Satranç Turnuvası" düzenlendi

(Fotoğraflı)

Nimet Ergün
İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki sanayi kuruluşu Petkim ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kültür sanat proje ekibi ile birlikte Satranç Turnuvası düzenledi.
Aliağa Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen turnuvaya 24 okuldan 100 öğrenci katıldı. Turnuvada öğrenciler çekişmeli geçen maçlarda galibiyet heyecanı yaşadı. Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Petkim Genel Müdürü Anav Mammadov, Petkim İç Destek Genel Müdür Yardımcı Khalig Mustafayev, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka, okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı.
Ödül töreninde Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz yaptığı konuşmada geleceğin teminatı olan gençlerin bu tür projelerle sosyalleşmesi ve bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Maalesef bilgisayardan, internet oyunlarında çok gereksiz zaman öldürülüyor, orda hem radyasyon saçıyor, sağlığımız açısından zarar veriyor hem de oradaki oyunlar hiçbir şekilde eğitimimize ve geleceğimize katkı yapmıyor. Bakın ne güzel bir spor, zihinsel bir etkinlik. Bugünden sonra sizlerde bir karar alın bırakın. Bilgisayar ve cep telefonlarındaki oyunları bir kenara bırakın. Böyle satranç ve benzeri zihinsel oyunlarla vakit geçirin. Derslerinize ve başarılarınıza daha çok katkı sağlayacağını inanıyorum" dedi.
Pekim Genel Müdürü Anav Mammadov ise bu turnuvanın gerçekleşmesinden memnun olduklarını, satranç oynayanların kararları daha hızlı vermeyi, motivasyon ve özgüvenini artırdığını mantıklı rasyonel düşünmeyi öğrettiğinden öğrenciler için önemli olduğunu söyledi.
Konuşmalarının ardından proje kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.
(NE-Y)

30.12.2016 19:56:31 TSI
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