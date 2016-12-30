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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta 713 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

30 Aralık 2016 Cuma, 20:31
Uşak'ta 713 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Uşak Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ve uyuşturucu arama köpeği "TORA"nın da katıldığı operasyonda 713 adet uyuşturucu hap, 1 gram ağırlığında (esrar tütün karışımı) içime hazır fişek ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmaların 3 aydır sürdürüldüğü belirtildi. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan temin edildiği belirlenen uyuşturucu maddelerin Uşak'ta piyasaya sürüleceği istihbaratı alındı. Konuyla ilgili olarak 34 *** plakalı araç takibe alındı ve araçta Tora ile yapılan aramada 417 adet mavi renkli (yıldız figürlü), 141 adet ila renkli (kelebek figürlü), 155 adet yeşil renkli (kelebek figürlü); olmak üzere toplam 713 adet uyuşturucu hap, 1 gram ağırlığında (esrar tütün karışımı) içime hazır fişek ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada her türlü uyuşturucu madde sevkiyatı, ticareti ve sokak satıcılarına yönelik mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
(BK-MB-Y)

30.12.2016 20:35:03 TSI
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