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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarına başladı

30 Aralık 2016 Cuma, 20:35
Edirne Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarına başladı
Edirne Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarına başladı

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek tüm olumsuzlukları en aza indirebilmek ve ana yollar ile minibüs güzergahlarını trafiğe açık tutabilmek için tuzlama çalışmalarına başladı.
Kar yağışından dolayı yaşanabilecek tüm olumsuzlukları en aza indirebilmek için, Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tuzlama çalışmalarına ilk olarak ana arterler ve dik yokuşlarda başladı. Meteorolojik veriler doğrultusunda, çalışmalara sabaha kadar devam edeceklerini belirten ekipler, bu gece ve yarın beklenen kar yağışı için de tedbirlerini aldıklarını ifade etti.
Yetkililer ayrıca vatandaşları toplu ulaşım araçlarını kullanmaları ve kış lastiği takmaları konusunda da uyardı.
(KU-Y)

30.12.2016 20:39:59 TSI
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