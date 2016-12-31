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Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bir apartmanda sobadan çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Dairelerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri merdivenlerle tahliye ederken mahalle sakinleri itfaiyenin geç kalmasına tepki gösterdi.

Yangın gece saat 22.30 sıralarında Tepe Mahallesi 50. sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın ikinci katındaki bir dairede odun sobasından yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri daireyi saran alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı. Bu sırada apartmanın 3'üncü katında 2 çocuk ile yaşlı bir kadın balkonda mahsur kaldı. İtfa,iye mahsur kalan ikisi çocuk ve yaşlı kadını balkona merdiven dayayarak kurtardı. Dumandan etkilenen bir kadına ise 112 ekipleri ambulansta müdahale ederek tedavi etti.

Öte yandan mahalle sakinleri geç kaldığını iddia ettiği itfaiye ekiplerine tepki göstererek, yangın ihbarlarının önce Muğla'ya daha sonra Marmaris2teki itafiye amriliğine bildirildiğini bununda zaman kaybına neden olduğunu savunarak çözüm üretilmesini istediler.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(VE-MB-Y)



31.12.2016 00:51:55 TSI

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