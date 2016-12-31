31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 00:48
Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bir apartmanda sobadan çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Dairelerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri merdivenlerle tahliye ederken mahalle sakinleri itfaiyenin geç kalmasına tepki gösterdi.
Yangın gece saat 22.30 sıralarında Tepe Mahallesi 50. sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın ikinci katındaki bir dairede odun sobasından yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri daireyi saran alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı. Bu sırada apartmanın 3'üncü katında 2 çocuk ile yaşlı bir kadın balkonda mahsur kaldı. İtfa,iye mahsur kalan ikisi çocuk ve yaşlı kadını balkona merdiven dayayarak kurtardı. Dumandan etkilenen bir kadına ise 112 ekipleri ambulansta müdahale ederek tedavi etti.
Öte yandan mahalle sakinleri geç kaldığını iddia ettiği itfaiye ekiplerine tepki göstererek, yangın ihbarlarının önce Muğla'ya daha sonra Marmaris2teki itafiye amriliğine bildirildiğini bununda zaman kaybına neden olduğunu savunarak çözüm üretilmesini istediler.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(VE-MB-Y)

31.12.2016 00:51:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şehidin ailesinin evi yandı
YEREL

ŞEHİDİN AİLESİNİN EVİ YANDI
Fethiye'de jandarmadan yılbaşı denetimi
YEREL

FETHİYE'DE JANDARMADAN YILBAŞI DENETİMİ
Ortaca'da jandarmadan kaçak içki denetimi
YEREL

ORTACA'DA JANDARMADAN KAÇAK İÇKİ DENETİMİ
Şehit çocuklarına bilgisayar
YEREL

ŞEHİT ÇOCUKLARINA BİLGİSAYAR
Milas'ın yüksel kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL

MİLAS'IN YÜKSEL KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Bodrum'daki Ormancılık Çalıştayı sona erdi
YEREL

BODRUM'DAKİ ORMANCILIK ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Milas'taki tütün operasyonunda 8 kişi serbest
YEREL

MİLAS'TAKİ TÜTÜN OPERASYONUNDA 8 KİŞİ SERBEST
Muğla'da &quot;Ağaç Kesme Fidan Dik&quot; kampanyası
YEREL

MUĞLA'DA "AĞAÇ KESME FİDAN DİK" KAMPANYASI
İzmir'de atlar Milas için koştu
YEREL

İZMİR'DE ATLAR MİLAS İÇİN KOŞTU
Kaymakam Arslan'dan Başkan Tokat'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ARSLAN'DAN BAŞKAN TOKAT'A ZİYARET
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

MİLAS'TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Fethiye'deki sahile bırakılan bebek
YEREL

FETHİYE'DEKİ SAHİLE BIRAKILAN BEBEK
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA
Ormandan 'Kesme, dik' kampanyası
YEREL

ORMANDAN 'KESME, DİK' KAMPANYASI
armaris'te yüksek tepelere kar yağdı
YEREL

ARMARİS'TE YÜKSEK TEPELERE KAR YAĞDI