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Garnizon Komutanı Selvitop'dan Rektör Kaplan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Mustafa Kurt

BARTIN (İHA) - Bartın Garnizon Komutanı Dz. P. Alb. Vedat Selvitop, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

Bartın Garnizon Komutanlığına atanan Dz. P. Alb. Vedat Selvitop, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan'a iade-i ziyarette bulundu. Rektör Kaplan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Garnizon Komutanı Selvitop'a yeni görevinde başarılar diledi. Selvitop ise Bartın Üniversitesinin Türkiye'nin saygın kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, üniversitenin 8 yılda geldiği noktadan ve şehre olan katkılarından dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

(MK-GY-Y)



31.12.2016 10:35:08 TSI

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