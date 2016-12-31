YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç çiftçilere 80 küçükbaş hayvan verildi

Genç çiftçilere 80 küçükbaş hayvan verildi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2 Genç Çiftçiye, 80 küçükbaş hayvan verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 2 genç çiftçiye, 80 küçükbaş hayvan verildi. Dağıtım töreninde konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürü Bilgin Sarısu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan hibe desteği kapsamında iki mahallesindeki iki çiftçiye 40'ar adet olmak üzere toplamda 80 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptıklarını söyledi. Uygulanan projenin üreticiler açısından çok önemli olduğunu belirten Sarısu, projenin Kula'da küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

(HY-AY-Y)



31.12.2016 10:40:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER