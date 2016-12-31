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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Kaymakam Öztürk, gazi ve şehit ailelerini umreye gönderdi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 10:40
Kaymakam Öztürk, gazi ve şehit ailelerini umreye gönderdi
Kaymakam Öztürk, gazi ve şehit ailelerini umreye gönderdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Engin Ertürk
Kamera : Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Kaymakam Abdulselam Öztürk başkanlığında "Umre yolcusu gaziler projesini" hayata geçirdi.
Başkale Kaymakamlığı SYDV tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçedeki "Kore gazileri, Kıbrıs gazileri ve çeşitli cephelerde gazi olmuş 9 gazi ve bir şehit babası ve annesi olmak üzere 11 kişinin 15 gün sürecek olan umre yolculuğundaki kafileye ilçe müftü vekili Hamit Karadeniz eşlik edecek.
Umreye gidecek kafile, sabah saatlerinde ilçe kaymakamlık makamına gelerek kendilerine bu imkânı sunan Kaymakam Abdulselam Öztürk ile çay içip sohbet etti. Burada bir konuşma yapan ilçe kaymakamı Öztürk; umreye gidecek gazi ve şehit yakınlarına devletimize milletimize vatanımıza bizim içinde şahsi olarak dua ederseniz mutlu olacaklarını söyledi. Gelinen süreçte İslam alemi ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Kaymakam Öztürk, "Bizde bu ülkede Türk'ü, Kürd'ü lazı, çerkezi hepimiz bir ağacın dalları gibiyiz. Düşmanlarımız bizi kötü durumlara düşürmeye çalışıyor. Bunun ilacı da duadır, sizlerde bizim için dua edin" dedi.
İlçedeki gazi ve şehit yakınları kendilerine bu hizmeti kendilerine sunan ilçe kaymakamı Öztürk'e teşekkür ettiler. Kendilerinin kutsal topraklarda dini vecibelerini yerine getirmek için çaba sarf eden devlet yetkililerine minnettar olduklarını dile getiren Kore gazilerinden Abdullah Burgaz ve Nadir Yılmaz bütün gazi ve şehitler aileleri adına sonsuz teşekkürlerini ilettiler.
(EE-ŞAK-Y)

31.12.2016 10:43:52 TSI
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