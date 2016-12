YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doç. Dr. Tavşanoğlu: "Bartın Çayı arıtması devreye sokulmalı"

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesindeki konferansa katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülkü Nihan Tavşanoğlu, Bartın Çayı'nın Karadeniz'i kirlettiğini belirterek, arıtma tesislerinin bir an önce devreye sokulması gerektiğini söyledi.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından "Sucul Ekosistemler, Tehditler ve Çözüm Önerileri" adlı bir konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülkü Nihan Tavşanoğlu, 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Çevre Etki Değerlendirmesi Raporu' üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Tavşanoğlu, Bartın'daki su kirliliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "2016 yılında yayımlanmış olan rapora göre Bartın'ın öncelikle çevre sorununun su kirliliği olduğu ortaya çıkmıştır. Bartın Çayı üzerinde atık arıtma işlemleri gerçekleştirilmemektedir. Bu da atığın doğrudan çaya, çaydan da denize dökülmesi anlamına gelmektedir. Doğal yaşamın korunması, sürdürülebilir durumun yansıtılması açısından bu sorun öncelikli olarak çözülmesi gerekmektedir" dedi.

Bartın Çayının Türkiye'de debisi en yüksek akarsularından biri olduğunu da vurgulayan Tavşanoğlu, "Bartın Çayı ile her yıl denize 1 milyar metreküp su deşarj oluyor. Akarsu üzerinde aktif hiçbir arıtma sistemi yoksa ve bu kadar su her yıl denize dökülüyorsa önce çaydaki sonra denizdeki balıklar ölecektir. Karadeniz Bölgesinin sıcak noktalardan biri olan Bartın'ı ve tüm Karadeniz'i ulusal bir bilinç ile korumamız gerekmektedir" diye konuştu.

Tavşanoğlu'nun öğrencilerin sorularını da cevaplandırdığı etkinlik, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Demirel'in teşekkürlerinin ardından son buldu.

