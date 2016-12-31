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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Abladan kardeşe ikinci hayat

31 Aralık 2016 Cumartesi, 10:59
Abladan kardeşe ikinci hayat
Abladan kardeşe ikinci hayat
- Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde abladan alınan böbrek, kardeşi yeniden hayata bağladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla, 23 yaşındaki Bülent Kurtlar, ablası Hülya Bastık'ın (40) verdiği böbrekle yeniden hayata "merhaba" dedi.
Daha önce iki kardeşini böbrek yetmezliğinden kaybeden Kurtlar, 6 yıl önce kansızlık ve halsizlik nedeniyle başvurduğu hastanede doğuştan böbreklerinin gelişmediği belirlenince diyaliz tedavisi görmeye başlıyor. Aile bir evlatlarını daha bu hastalıktan kaybetmek istemediği için ellerinden geleni yapıyor. Bülent Kurtlar'a 2012 yılında babası ve ağabeyi böbreğini vermek istiyor. Dokuların uymasına rağmen, ailedeki genel sağlık sorunları nedeniyle, böbrek nakline bu kez doktorlar izin vermiyor.
Ablasının verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Bülent Kurtlar, "Ailem, böbrek yetmezliği nedeniyle büyük acılar yaşadı. Annem 65 yaşında, 14 yıldır diyalize giriyor, 8 kardeştik, iki kardeşimi bu rahatsızlıktan kaybedince, benim için ailem seferber oldu" dedi. Diyalize girmenin çok zorlu bir süreç olduğunu, hiçbir şeyi istediği gibi yiyip, içemediğini, şehir dışına çıkmak istese, öncelikle gideceği yerde diyaliz merkezi olup olmadığını araştırdığını anlatan Kurtlar, "Daha önce aile bireylerim böbreklerini vermek istediğinde, sağlık sorunlarının çıkmasıyla büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Bu kez de aynı şeyleri yaşamamak için, ablamın bu konuyu açmasını dahi istemedim. Ama dokular uydu ve bir sorun çıkmadı. Ablama çok teşekkür ediyorum. Bunun mutluluğu anlatılamaz. Çünkü bunun için kelimeler yok. Artık hayatımı rahatça planlayacağım için çok mutluyum" dedi.
Ablanın mutluluğu
Ev hanımı olan 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Hülya Bastık ise "Kaybettiğimiz kardeşlerimizin ardından, bir kardeşimizin daha kaybına dayanamazdık. Bu kez de ben şansımı denemek istedim, kardeşimin kaderinin değişmesi için elimden geleni yaptım" diyerek mutluluğunu paylaştı. Önce kimseye haber vermediklerini, sonuçlar olumlu çıkınca Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'ne geldiklerini ifade eden Bastık, "Organ Nakil Merkezinde doktorlarımız Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu ve Doç. Dr. Selman Ünverdi ile Organ Nakil Merkezinin çalışkan ve fedakar personelinden çok memnun kaldık, hepsine çok teşekkür ederiz. Her şey yolunda gitti. Ben ve kardeşim çok iyiyiz, sağlıklıyız" şeklinde konuştu.
Bastık, "Keşke böyle bir merkez daha önce açılmış olsaydı da diğer kardeşlerimi de kaybetmeseydik. Allah bütün hastalara şifa versin. Umarım annemiz de bir an önce nakil olarak sağlığına kavuşur" temennisinde bulundu. Kardeşine böbreğini vermek isteyen ama rahatsızlığı dolayısıyla doktorların izin vermediği ağabey Hasan Kurtlar (39) ise,"Kardeşim gibi rahatsız olup, organ nakli için bekleyen çok kişi var. Diyalize bağlı olarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu bir yerde vicdan meselesi ve insanların bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Biz daha önce iki kez bu acıyı yaşadık. Allah bundan sonra ne bize, ne de başkasına yaşatmasın" diye konuştu.
Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Ünverdi de yaptıkları işin en güzel taraflarından birisinin, yoğun çabalar sonucu, bir insanın hayata yeniden tutunduğunda yüzünde gördükleri mutluluk ve sözcüklerle anlatılamayan teşekkür ifadesi olduğuna vurgu yaptı.
(KU-SD-Y)

31.12.2016 11:04:05 TSI
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