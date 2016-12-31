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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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2016 yılında halk otobüslerinde 1 milyon 807 bin yolcu taşındı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:02
2016 yılında halk otobüslerinde 1 milyon 807 bin yolcu taşındı
2016 yılında halk otobüslerinde 1 milyon 807 bin yolcu taşındı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesi bünyesinde şehir merkezinde toplu taşıma hatlarında hizmet veren halk otobüslerinin, 2016 yılında 1 milyon 807 bin 385 yolcu taşıdığı belirtildi.
Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 01 Ocak 2016 ile 30 Aralık 2016 tarihleri arasında kent genelinde 10 hatta 22 otobüs seferlerinde 1 milyon 807 bin 385 vatandaşın toplu taşıma araçlarını tercih ettiği, bunun da günlük yaklaşık 5 bin 140 vatandaşa tekabül ettiği belirtildi.
(MND-AKK-Y)

31.12.2016 11:05:53 TSI
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