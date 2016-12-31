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Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik ve başarısızlık getiriyor

- Uzman doktor çocuklarda kansızlığı anlattı



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İSTANBUL (İHA) - Uzman Doktor Dursun Eryılmaz, çocuklarda demir eksikliğinin yorgunluk ve halsizlik meydana getirdiğini, bunun da başarısızlığa neden olduğunu söyledi.

Küçükçekmece Belediyesi sağlık söyleşileri kapsamında Küçükçekmeceli ebeveynlere konuşan Uzman Doktor Dursun Eryılmaz, 'çocuklardaki kansızlığı' anlattı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye katılan Eryılmaz, çocuklarda kansızlığın en büyük sebebinin demir eksikliği olduğuna dikkat çekerek, anne ve babalara çocuklara et yemesi gibi doğal yollarla demir verilmesi gerektiğini söyledi.



"Çocuk yorgun, halsiz ve başarısız olur"

Çocuklarda kansızlığın vücuda alınan eksik demir nedeniyle görüldüğünü kaydeden Eryılmaz, kansızlık nedeniyle çocukların yaşayacağı sıkıntıları da şu şekilde ifade etti: "Çocuklarda halsizlik, yorgunluk, renkte solukluk olur. Bu gelişim ve algılamayı bozar. Çocuklar okulda yetersiz kalır ve başarısız olur."



"Yakın akraba evliliklerinde oluyor"

Akdeniz Anemisi'nin ise genetik olduğundan ve anne ile babadan çocuğa geçtiğinden bahseden Eryılmaz, "Yakın akraba evlilikleri sonucunda oluşuyor. Bu hastalığın bir tedavisi yok. Ancak düzenli kan verilerek hasta yaşamına devam edebiliyor" dedi.



"Her canlının sütü kendi yavrusuna faydalı"

İnek ve keçi gibi hayvanların sütlerinin de kansızlık yaptığına dikkat çeken Eryılmaz, "Her canlının sütü kendi yavrusuna iyidir. Bu nedenle bebeklere anne sütü verilmeli" dedi. Demir eksikliğinin zekayı etkilediğini de kaydeden Eryılmaz, yeni doğan bebeklerde demir eksikliği için ağızdan damla almak koşuluyla rutin tedavi uygulandığını söyledi. Program sonunda Uzman Doktor Dursun Eryılmaz, katılımcıların sorularını yanıtladı.

(HB-ÖK-Y)



31.12.2016 11:07:21 TSI

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