31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mengüşoğlu İslam'da benlik bilincini anlattı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:12
Mengüşoğlu İslam'da benlik bilincini anlattı
Mengüşoğlu İslam'da benlik bilincini anlattı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İbrahim Paşa Kültür Merkezi'ndeki "Hikmet Evi" programıyla okurları ile buluşan Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, İslam'da benlik bilincini anlattı.
Dogmatik din algısına yönelik önemli tespitler yapan usta kalem, konuşmasına 15 Temmuz darbesinin toplum üzerinde yarattığı travmayı hatırlatarak başladı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi başta olmak üzere, Cumhuriyet dönemindeki tüm askeri darbelere bizzat şahit olduğunu ifade eden Mengüşoğlu, askeri kalkışmaların hiç birinde tepki ve itiraz görmediğini, 15 Temmuz akşamı ise milletin iman gücüyle adeta bir destan yazdığını söyledi. Devrimlerin belirli bir silsile içinde milletten otoriteye, darbelerin ise otoriteden millete yapıldığının altını çizen Mengüşoğlu, henüz tehlikenin geçmediği uyarısında bulundu. Mengüşoğlu, "Girişimin püskürtülmesi tehlikenin geçtiği, her şeyin çözüldüğü anlamına gelmemeli. Bu atılan ilk adımdır ve kervan yola çıkmıştır. Bu düşünceden hareketle, ülkeye ve millete sahip çıkmak adına son derece uyanık ve tedbirli olmak durumundayız" dedi.
Programda ağırlıklı olarak İslam'da doğru bilinen yanlışlar üzerinden "Benlik Bilinci"ni anlatan Mengüşoğlu, itaat ve teslimiyet kültürlerindeki sosyo politik sorunlara dikkat çekti. İlahi kelamın öğretisinde imanın öncelendiğini ifade eden Mengüşoğlu, ben idraki çerçevesinde "Nefs" kavramının geleneksel inanç ve kabuller nedeniyle Müslüman dünyanın büyük çoğunluğunda yanlış algılandığına dikkat çekti. Mengüşoğlu, "İslam tarihinde "Nefs" kavramı dehşet bir şekilde yanlış anlaşılmış, bu durum da korkunç bir kültürel cinayete yol açmıştır. Geleneksel kültür, Nefs'i kötülüğün odağına koyar ve insanın içindeki kötülüğün kaynağı olarak görür. Bu son derece yanlıştır. Bu yanlıştan dönmek için evvela İlahi kelama bakmak gerekir. Kur'an da "Nefs" kavramı Allah için de kullanılır ki bu ayetlerle sabittir. Nefs, kötülüğün kaynağı olsa Allah kendisine yakıştırır mı?" diye konuştu. Araf 172. Ayet-i kerimeye de dikkat çeken Mengüşoğlu, "Allah, Âdemoğullarının sulbünden zürriyetlerini çıkardı. Kendini kendine tanık kıldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim" dedi. Ayet böyle söylüyor ancak, bunu geleneksel kültür, Kâlû Belâ istiaresi uydurarak, sanki Allah ruhları toplamış da onlara konuşmuş şeklinde çok yanlış anlamıştır. Kuran'ın öğretisi, insanda nefsin dışında bir de insanın ruhu varmış gibi bir aldanışa kurban edilmeye çalışılmıştır. Kur'an-ı Kerim de insan ruhu diye bir şey yoktur. Bu düalist bir yaklaşımdır ve son derece yanlıştır" dedi. Düalist mantığın Hıristiyanlarda, Musevilerde, Uzakdoğu ve Hint kültüründe yaygın olduğunun altını çizen Mengüşoğlu, "İslam inancına göre Allah, insanı fıtratı üzerinden günahsız ve tertemiz yaratmıştır ancak Hıristiyan inancında kul, günahkârdır ve haftada bir kez kiliseye giderek günahlarından arınır. İslam inancında insan tertemiz yaratıldığına göre, nefsi kötülüğün odağına koymak başka kültürlerden etkilenmenin bir sonucudur" diye konuştu. İnsanın nefsinin Allah'tan geldiğini, iyilik ve kötülüğe temayül kabiliyeti olduğunu ifade eden Mengüşoğlu, insanın içindeki arzuların tek başına kaynağının da nefs olmadığının altını çizdi. Nefs'in doğru anlaşılabilmesi, Türkçe karşılığının verilerek okunmasıyla mümkündür, böylece ancak tüm yanlışlar kökten çözülebilir diyen Mengüşoğlu, İlahi kelam'da nefs kelimesinin geçtiği yerler, Türkçede "kendi" kelimesi ile telaffuz edildiğinde kavram sorununun da ortadan kalkacağını ifade etti. Kavramı Kur'an-ı Kerim'den alıp, tarifi kültürden yapanların bu büyük yanılgıya düştüğünü ifade eden Mengüşoğlu, bu anlayışın nefsini bütünüyle şeyhine teslim etmeyi önceleyen öğretilere yol açtığını ve insanı Allah ile kendi arasında şefaatçi tayin eden bir robotlaşmaya sürüklediğine dikkat çekti. Mengüşoğlu " Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen ve rızık dilemeyen, hiçbir aracı ve kurtarıcıya ihtiyaç duymayan bir benlik bilincine sahip olan insan gerçek mümindir"dedi.
DAEŞ, Boko Haram, El Kaide, FETÖ gibi dini referans gösteren terör örgütlerine yönelik olarak önemli bir saptamada bulunan Mengüşoğlu, "Her biri altından kalkılamayacak iddia sahibi olmalarına rağmen ciddi bir entelektüel birikimleri yoktur. Namaz kılıyor, ibadet ediyor görüntüsünde olabilirler ancak İslam'ın dışladığı hal ve tavırlar içindedirler. Son dönemde yaşanan olayda da görüldüğü gibi onlar bir büyükelçiyi ancak sırtından vurur ve bununla övünür. Bunun ne bir benlik bilinciyle ne de imanla ilgisi vardır." diye konuştu. Herkesin bir kimliği olmasının kişiliğinin oturduğu anlamına gelmeyeceğini söyleyen Mengüşoğlu, kimliğini bir kişiye, bir partiye ya da kolektif bir yapıya teslim edenlerin kişiliklerini kaybettiklerinin de farkına varamadıklarını belirtti. "Bu anlayış robotlaşmayı da beraberinde getirir. Ocu, bucu olmak, kişilikten sıyrılıp rozet arkasına saklanmaktır. Mesela bazı kimseler "Ben ekmek partiliyim" der. Son derece yanlıştır. O vakit soruyorum "Sana kim kemik atarsa onu mu savunacaksın?" İnsan doğruyu yanlıştan ayırmak zorundadır. Elimine etmeli, tasnif etmelidir. Körü körüne bağlanmak, benimsemek yanlıştır. Rozet insanı değil, rozetin kendisi olmak gerekir" diyen Mengüşoğlu, Pakistanlı İslam Âlimi- Şair Muhammed İkbal'in "İnsan, Allah'ın sevk ve idare iradesinden pay sahibidir" sözüne dikkat çekti. İnsanı, kendi içinde de Allah'ın ayetlerinin bulunduğu bir varlık olarak kabul etmek gerektiğini ifade eden Mengüşoğlu, "Günümüz insanı kimlikten ibaret. O kimliği de yakasında taşıyor. İnsanlar yakalarına taktıkları rozetin arkasına sığınıp, kişiliklerini kaybediyorlar. Bizzat kişiliğiniz rozetleşmedikçe o kimlikten ne fayda? " şeklinde konuştu. Benliğini ve kişiliğini geliştiremeyen Müslüman'ın geleneğinin kargocusu olmaktan öteye gidemeyeceğini ifade eden Mengüşoğlu, Allah'ın yarattığı insanın kendi davranışlarının yaratıcısı olarak görülmesi gerektiğini, insanın kendini hesaba çekme melekesi ile yaratıldığını sözlerine ekledi.
(BRK-ÖK-Y)

31.12.2016 11:15:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'da kar üstünde &quot;yılbaşı&quot; kutlaması
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR ÜSTÜNDE "YILBAŞI" KUTLAMASI
Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu
YEREL

ULUDAĞ'DA YILBAŞI YOĞUNLUĞU
İznik Kaymakamı Pehlivan karla mücadeleyi denetledi
YEREL

İZNİK KAYMAKAMI PEHLİVAN KARLA MÜCADELEYİ DENETLEDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Ekonominin 'Oscar'larında CLK Uludağ Elektrik'e 2 ödül birden
YEREL

EKONOMİNİN 'OSCAR'LARINDA CLK ULUDAĞ ELEKTRİK'E 2 ÖDÜL BİRDEN
Karacabeyli güreşçiler, şehitler için mindere çıktı
YEREL

KARACABEYLİ GÜREŞÇİLER, ŞEHİTLER İÇİN MİNDERE ÇIKTI
Bursa'da ev yangını
YEREL

BURSA'DA EV YANGINI
Ertuğrul Sağlam'dan Kayserispor açıklaması:
YEREL

ERTUĞRUL SAĞLAM'DAN KAYSERİSPOR AÇIKLAMASI:

Ak Parti Osmangazi'de 2016'nın son danışma toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ OSMANGAZİ'DE 2016'NIN SON DANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI
Yıldırım'da Mekke'nin Fethi kutlandı
YEREL

YILDIRIM'DA MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI
Uludağ Üniversitesi'nden hedefe uygun bilişim altyapısı
YEREL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN HEDEFE UYGUN BİLİŞİM ALTYAPISI
Karla mücadele sürüyor
YEREL

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR
UEDAŞ 'kesintisiz enerji' için sahada
YEREL

UEDAŞ 'KESİNTİSİZ ENERJİ' İÇİN SAHADA
Uludağ'da kar kalınlığı 2,3 metre
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2,3 METRE
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Çatısı çöken ahırda 50 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL

ÇATISI ÇÖKEN AHIRDA 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Büyükşehir 17 ilçede 152 mahalle yolunu açtı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR 17 İLÇEDE 152 MAHALLE YOLUNU AÇTI
Bursa'da huzur operasyonu
YEREL

BURSA'DA HUZUR OPERASYONU
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Yolu kapanan mahalleden hasta kurtarma operasyonu
YEREL

YOLU KAPANAN MAHALLEDEN HASTA KURTARMA OPERASYONU
&quot;BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni&quot;
YEREL

"BTSO EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ"
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bursaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

BURSASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ