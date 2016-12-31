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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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AK Partili Mersinli'den yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:14
AK Partili Mersinli'den yeni yıl mesajı
AK Partili Mersinli'den yeni yıl mesajı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında barış ve huzur dileklerinde bulundu.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajında 2017 yılının barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan AK Partili Mersinli, "Tarih boyunca toprağımızın ve milletimizin bütünlüğüne yönelik şer odakları hep var olmuştur ve hep kaybetmişlerdir, kaybetmeye de mahkumlardır. Maalesef ki 2016 yılı iç ve dış mihrakların milletimizin birlik ve beraberliğini kast eden saldırıları, milletin canına, huzuruna, barışına yönelik oyunlarının en üst seviyelerde olduğu bir yıl olmuştur. Çok şükür ki milletimiz bu oyuna gelmemiş, canıyla kanıyla bu vatanın bölünmez bütünlüğünü savunmuş, birbirine kenetlenmiş, birlik ve beraberliğimiz daha da perçinleşmiştir. AK Parti iktidarıyla her geçen yıl ekonomide, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde ve birçok alanda başarılı proje ve reformlara imza atılmış, Ülkemiz büyüme ve kalkınmada hızla yol kat etmiştir.
Türkiye AK Parti iktidarıyla geleceğe güven ve huzur içinde 2023, 2053, 2071 Türkiye'sine doğru 'Tek bayrak, Tek millet, Tek Vatan, Tek devlet' anlayışıyla hep birlikte emin adımlarla yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının Manisa'mıza, milletimize, bütün İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa, barış, huzur, sağlık ve bolluk bereket getirmesini en iç ten dileklerimle temenni eder, Sevgi ve Saygılarımı sunarım" dedi.
(AY-Y)

31.12.2016 11:15:12 TSI
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