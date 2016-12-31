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Gaziantep'te Beşiktaşlılar tek çatı altında toplandı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Uzun yıllardan beri Beşiktaşlı çeşitli taraftar grupları farklı isimler altında Gaziantep'te faaliyet gösterirken 2016'nın son gününde Gaziantep'te tek çatı altında birleşti.

Gaziantep Beşiktaşlılar Taraftarlar Derneği lokalinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen çeşitli gruplardan taraftarlar alınan birliktelik kararını desteklediklerini belirterek Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın danışmanı ve Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Şevki Bostan'ı kutladılar. Tek çatı altında birleşme kararının Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te uygulanmaya başlandığını gönderdiği yazılı mesajda dile getiren Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman "Sizleri kutluyorum Gazianteplilik ruhu birlik ve beraberlik ruhudur. Taraftarlarımızı tek çatı altında toplayarak Türkiye'de yeni bir modele imza attınız" dedi.

Kahvaltıda bir konuşma yaparak hedef ve amaçlarını ifade eden Başkan Şevki Bostan, "Türkiye'de 20 milyon Beşiktaşlı taraftar bulunmaktadır. Bunun bir tanesine bile hizmet etmek benim kendi şahsım için bir şereftir. Beşiktaş Kulübü geleneklerine bağlı, ilkeleriyle yaşayan bir kulüptür. Sevgili Gaziantepli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlılık kültürünü tabana yaymak, taraftar sayısını arttırmak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Bugün yeni bir ilke imza atarak farklı isimler altındaki taraftarlarımızı dernek çatımız altında topluyoruz. Başkan Fikret Orman'ın da dediği gibi Türkiye'ye model olacak yeni bir ilke imza atıyoruz. Özellikle kenetlenme ve birlikte olma zamanı olarak seçtiğimiz bugün Türkiye ve dünya içinde önem taşıyan 2016'nın son günüdür. Dileğimiz 2017'de dünyamızda ve ülkemizde huzur, barış istikrar sahip olsun. Spor dili dini ırkı ne olursa olsun insanları tek çatı altında toplamayı başaran evrensel bir yapıya sahiptir. Sporla uğraşanların kötülüklere meydan vermeyeceğine inanıyor, 2017 yılında Türkiye ve Gaziantep'in spor başarılarıyla dolu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. 2017'de de tıpkı 2016'da olduğu gibi şampiyon takımını renklerinin siyah beyaz olması en büyük temennimizdir. Bugün burada birleşmemize, kenetlenmemize vesile olan Beşiktaş Kulübüne, 1903 yılından bu yana Beşiktaş'a hizmet etmiş, emeği geçmiş gerek idareci ve başkanlar gerek sporcu ve taraftarlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hali hazırda da kulübümüzü Beşiktaş'ın başarıları için canla başla çalışan Fikret Orman'a ve yönetim kurulumuza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gaziantep'te farklı isimler altında faaliyet gösteren taraftarlar birlikte kahvaltı yaparak 2017 yılının Türkiye için başarı, Beşiktaş içinde şampiyonluğun sürdürüldüğü yıl olması dileklerinde bulundular.

(KU-BRN-Y)



31.12.2016 11:23:22 TSI

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