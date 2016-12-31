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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın Üniversitesi GreenMetric Türkiye'de 8. oldu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:22
Bartın Üniversitesi GreenMetric Türkiye'de 8. oldu
Bartın Üniversitesi GreenMetric Türkiye'de 8. oldu

(Fotoğraflı)

Mustafa Kurt
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarının dünya genelinde değerlendirildiği "GreenMetric" sıralamasında, dünyada 324., Türkiye'de ise 8. oldu.
Bartın Üniversitesi çevre bilinci ve sürdürülebilirlikle küresel farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan 'GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi'ne katıldı. Uluslararası bir komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda Bartın Üniversitesi, gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dünyada başvuru yapan üniversiteler arasında 324., Türkiye'de de 8. oldu.
Konu hakkında açıklama yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, üniversitenin Ağdacı ve Kutlubey Kampüsündeki çalışmalarla daha yeşil bir kampüs olma yolunda ilerlediğini belirterek, "GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendirmekte ve karşılaştırmasını yapmaktır. GreenMetric sıralamasında yer alan üniversitelerin uluslararası tanınırlığı artmaktadır. Böyle önemli bir sıralamada Üniversitemiz ilk defa katılmış ve iyi bir sıralama elde etmiştir. Kutlubey Kampüsündeki atık sularının geri dönüşümü projesi uygulanmaya başlandığında ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla üniversitemizin daha ön sıralarda yer alacağına inanıyorum" dedi.
GreenMetric sıralamasına bu yıl 50'den fazla ülkeden 514 üniversite yer aldı. Değerlendirmeler ise altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda yapıldı.
(MK-GY-Y)

31.12.2016 11:26:48 TSI
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