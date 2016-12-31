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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da 10 adet diz üstü bilgisayar şehit ailelerine hediye edildi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:30
Malatya'da 10 adet diz üstü bilgisayar şehit ailelerine hediye edildi
Malatya'da 10 adet diz üstü bilgisayar şehit ailelerine hediye edildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesince organize edilen ve Halk Bankasının destekleriyle gerçekleştirilen "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında, şehit yakınları ve çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi.
Vali Mustafa Toprak ve eşi Av. Selime Toprak'a Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Ramazan Barman ve Halk Bankası İnönü Caddesi Şubesi Müdürü Veysi Büdün'de ziyaretlerde eşik etti.
Vali Toprak ve eşi ilk olarak Ankara'da özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışmakta iken darbe girişimcileri tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Fuat Bozkurt'un ailesini ziyaretlerinin ardından yine aynı gün İstanbul'da Atatürk Havalimanında şehit edilen Zekeriya Bitmez ve Baştabya Kışlasının önünde 16 yaşında şehit olan Engin Tilbeç'in ailelerini ziyaret ettiler.
Şehit yakınları ve çocukları ile yakından ilgilenen iş ve eğitim durumları ile ilgili bilgiler alan ve bir süre sohbet eden Vali Toprak, kendisine iletilen bazı sorunların çözümü konusunda da Müdür Vekili Barman'a gerekli talimatları vererek sonucundan da kendisinin bilgilendirilmesini istedi.
Vali Toprak, birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara bilgisayar bağımlısı olmamalarını, derslerine öncelik vermelerini ve bilgisayarı genelde derslerinde yardımcı olması amacı ile kullanmalarını istedi.
Vali Toprak, ziyaret ettiği şehit ailelerinin evlerinden ayrılırken tekrar başsağlığı dileyerek, her zaman için yanlarında olduklarını, kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu ifade etti.
Şehit aileleri de Vali Toprak ve eşine ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, devletin kendilerini asla yalnız bırakmadığını belirtip teşekkür ettiler.
(ZIG-BRN-Y)

31.12.2016 11:33:22 TSI
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