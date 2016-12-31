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'Hoş Geldiniz Masası' 125 bin 803 kişiye hizmet verdi



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesinin halka açık kapısı olan 'Hoş Geldiniz Masası'nın, 2016 yılında 125 bin 803 kişiye hizmet verdiği bildirildi.

Vatandaşın bürokrasiye takılmadan işlerini kısa sürede halletmesini amaçlayan birimde, işlemler ortalama 4 dakikada tamamlanıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in göreve gelmesiyle kapılarını vatandaşa açan Hoş Geldiniz Masası, vatandaşın belediyedeki ilk uğrak yeri oluyor. Ruhsat işlemleri, imar, dilekçe kabul, mali hizmetler müdürlüğü, imar durum bilgisi, vezne gibi belediyenin en işlek birimlerinin bulunduğu Hoş Geldiniz Masası, çalışmalarını 35 kişilik uzman personelle yürütüyor.

2016 yılında birimde dilekçe kabule 11 bin 519, ruhsat işlemlerine 22 bin 053, mali hizmetlere 18 bin 921, imar durumu ve bilgisine 18 bin 217, vezneye 39 bin 417, imar işlem ve gelen evraka 10 bin 9, imar işlem gidene 5 bin 667 kişi başvurdu.

(SLCK-MK-Y)



31.12.2016 11:35:06 TSI

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