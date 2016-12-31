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Galatasaray tırında en çok ilgiyi nostalji formalar görüyor



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Galatasaray Store, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarları ile buluşan tıra taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

7 den 70'e her kesime hitap eden gezici tırın sorumlusu İlker Yaman, Tavşanlılılar'a kışlık ürünler başta olmak üzere şapka, atkı, anahtarlık, eşofman, şort, tişört, forma, ayakkabı ürünleri çeşitleri ile yaklaşık 7 bin ürün sunduklarını kaydetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinden geldiklerini belirten Yaman, " Bir günlük geldiğimiz Tavşanlı'ya önümüzdeki haftalarda yine geleceğiz. 7 bin ürün arasından en çok nostalji formaları ilgi görüyor. Özellikle de 1987 - 1998 yılı forması revaçta. Bugün Kütahya'ya Sera Avm'de yerimizi alarak yeni yıla Kütahyalı hem hemşehrililerimizle gireceğiz. Yeni yıl için özel kutuda hediyelik formalarımız da bulunuyor" dedi. (Tİ - EFE)



31.12.2016 11:38:05 TSI

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