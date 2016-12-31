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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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2016'nın son OSB toplantısı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:35
2016'nın son OSB toplantısı
2016'nın son OSB toplantısı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Tuna İşleyen
Kamera : Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2016 yılının son OSB toplantısı gerçekleşti.
Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Tavşanlı Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, müteşebbis heyet üyeleri ve bazı daire müdürleri katıldı.
Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısında; 2016 yılı 3. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu ara raporları, 2017 yılı yatırımları görüşüldü.
Bu arada Tavşanlı Belediyesi tarafından ilçe Emniyet Müdürlüğüne hediye edilen otomobilin anahtarını Vali Ahmet Hamdi Nayir, ilçe Emniyet Müdürü Turgay Temel'e teslim etti.
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ilçeye geliş nedeni ile ilgili yaptığı açıklamada ; Tavşanlı'ya geliş sebebimiz hem yeni göreve başlayan Kaymakam Yüksel Kara'ya hayırlı olsun ziyareti hem de 2016 yılının son OSB Müteşebbis heyeti toplantısını gerçekleştireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu arada belediyemiz de güzellik kattı, ilçe Emniyet Müdürlüğüne bir hizmet aracı tahsis etti. Tavşanlı ilçemiz en büyük ilçemiz ve bize en yakın ilçemiz. İmkanları ve problemleri de büyük olabilir ama el birliği, iş birliği ile bunların hepsinin üstesinden geliriz" dedi. (Tİ - EFE)

31.12.2016 11:38:45 TSI
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