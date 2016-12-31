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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başkan Cavit Erdoğan: 2017 daha büyük ve etkin projeleri sunacağımız yıl olacak

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:38
Başkan Cavit Erdoğan: 2017 daha büyük ve etkin projeleri sunacağımız yıl olacak
Başkan Cavit Erdoğan: 2017 daha büyük ve etkin projeleri sunacağımız yıl olacak

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan yeni yıl mesajı yayınlayarak İlçe halkının yeni yılını kutladı.
Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2017 yılının Pazarlar için daha büyük ve etkin projeler hazırlayacaklarını belirtti.
Yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni eden Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "2017 yılı daha büyük ve etkin projeleri sunacağımız yıl olacaktır. 2017 yılının, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olacağına inanıyorum. Yaşadığımız mutluluklar, sevinçler, acılar ve üzüntüler ile bir yılı daha geride bırakarak; yeni ümitlerin taptaze ve canlı olduğu yeni bir yıla merhaba diyoruz. Huzurlu bir dünya, huzurlu bir ülke, huzurlu bir Pazarlar istiyoruz. Bütün bu güzel duygular ile yaşanılacak her yeni anın yaşanmadan önce yeni beklentileri, yeni umutları, iyimserliği beraberinde getirdiği; yeni yılında ülkemizde sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularının arttığı huzur ve güvenin tesis edildiği, içinde yaşanılan zamanın en ince ayrıntılarıyla faydalı bir şekilde yaşanıldığı günler temenni ederek; hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü, mutluluk ve başarı dolu, barış ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğinin tesis edildiği bir yıl olmasını diliyorum" dedi.(MB-EFE)

31.12.2016 11:42:54 TSI
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